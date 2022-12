Schulwege: Kontrollen haben Lerneffekt in Dreieichenhain

Von: Holger Klemm

Die Stadt Dreieich sieht die Sicherheit auf Schulwegen durch Kontrollen verbessert © Symbolbild: dpa

Mit der Sicherheit auf Schulwegen in Dreieichenhain beschäftigt sich eine Anfrage der Grünen-Stadtverordneten Anja Baars an den Magistrat. Sie nimmt Bezug auf Bedenken von Eltern zur Situation rund um die Verkehrsinsel in der Kennedystraße nahe Odenwaldring. Außerdem wurde eine unzureichende Kennzeichnung des Wegs zur Ludwig-Erk-Schule moniert.

Dreieich - Baars wollte wissen, wie oft Geschwindigkeitsmessungen und Überprüfungen des Schulwegs stattfinden sowie Markierungen erneuert werden. Außerdem fragte sie, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit auf Schulwegen in ganz Dreieich zu verbessern.

In der Antwort weist der Magistrat generell darauf hin, dass die Ausarbeitung geeigneter Wege für alle Schulanfänger sowie verschiedene Folgemaßnahmen dazu beigetragen hätten, dass Unfälle auf Schulwegen in der Jahresstatistik der Polizei keinen Platz einnehmen.

Zur Situation in Dreieichenhain heißt es, dass die städtische Ordnungspolizei den ruhenden Verkehr im Haimersloch zwischen Juli und Mitte September insgesamt 20 Mal kontrolliert und fünf Ordnungswidrigkeiten festgestellt habe. Ab Mitte Oktober habe es auf Beschwerde der Schulleitung erneut Kontrollen vor der Ludwig-Erk-Schule gegeben. Bis Mitte November seien zehn weitere mit sieben Verwarnungen gefolgt. „Die Lage hat sich nach der regelmäßigen Präsenz der Ordnungspolizei verbessert“, schreibt der Magistrat. Diese werde entsprechend der personellen Möglichkeiten fortgeführt.

In der Kennedystraße gibt es ein Tempolimit von 40 km/h. Dort sei das Geschwindigkeitsdisplay zuletzt von März bis Juni 2021 in Richtung Ostpreußenstraße installiert worden. Dabei wurden 14 240 Fahrzeuge gemessen, von denen 78 Prozent mit 26 bis 45 km/h, drei Prozent mit 46 bis 50 km/h und 0,75 Prozent schneller als 50 km/h unterwegs waren. Bei der vorerst letzten Geschwindigkeitskontrolle im Januar diesen Jahres wurden 256 Fahrzeuge erfasst, von denen drei schneller als erlaubt unterwegs waren. Die maximale Geschwindigkeit betrug 48 km/h. Angelehnt an die Verkehrsüberwachung 2021 liegt die Kennedystraße damit nach Angaben der Stadtregierung mit rund einem Prozent Überschreitungen deutlich unterhalb des Durchschnitts von sechs Prozent in vergleichbaren Straßen im Stadtgebiet.

Die Schulwegpläne würden alljährlich neu gedruckt, alle über die Schulen oder auf andere Weise eingegangenen Hinweis und Korrekturwünsche geprüft und, wenn notwendig, umgesetzt. Ähnlich verhalte es sich mit Markierungen. An der Kita Winkelsmühle gebe es eine Fahrbahnmarkierung „Kinder“, die etwas verblasst sei. Der DLB sei mit der Erneuerung beauftragt worden.

Anfang 2022 sei generell festgestellt worden, dass viele Markierungen in einem mangelhaften Zustand seien. Bis zu den Sommerferien seien an die 400 von 468 der sogenannten Haltekästen neu markiert worden. Um die Sicherheit auf Schulwegen generell zu verbessern, sind laut Magistrat Leitboys zur Verhinderung des Gehwegparkens, zeitlich beschränkte Durchfahrtsverbote, das Geschwindigkeitsdisplay, Tempokontrollen sowie Kontrollen der Ordnungspolizei im ruhenden Verkehr ein- und umgesetzt worden. hok