Sorge um Schmuckstück ist groß 

In Sorge um ihr Fachwerkhaus sind Tobias Janocha (Foto) und sein Vater Michael. Sie befürchten, dass das Fundament durch das Ausheben der Grube für die Tiefgarage Schaden nimmt. Zudem wird die Neue Mitte über eine Zu- und Abfahrt erschlossen, die unmittelbar an dem Fachwerkhaus entlangführt.

Dreieich – Damit sie durch den Schwerlastverkehr während der Arbeiten für die Neue Mitte nicht beschädigt werden, hat die Stadt in der Hauptstraße gerade 300 Quadratmeter Gehwegplatten entfernen lassen und eingelagert. Von Frank Mahn

Stattdessen wurde der Abschnitt zwischen Fünfhäusergasse und Bangertsgasse provisorisch asphaltiert. Geplant ist, die Platten später wieder zu verlegen.

Um den Weg für einen großen Supermarkt, Wohnungen und kleine Geschäfte frei zu machen, hat die Schoofs Immobilien GmbH im Herbst mit dem Abriss der ersten Gebäude begonnen. Die Bagger haben im hinteren Bereich des Areals Trümmerberge aufgeschüttet und auch im vorderen Bereich ist bereits ein Haus von der Bildfläche verschwunden. Der Komplex, in dem ein Tedimarkt und eine Pizzeria untergebracht sind, soll bald folgen. Bleibt in erster Reihe noch ein Haus im Geltungsbereich des Bebauungsplans, das den weiteren Fortgang der Arbeiten verhindert. Es könnte noch eine Weile stehen, denn Michael Janocha hat Einspruch gegen die Abrissgenehmigung eingelegt. Und der hat seinen Angaben zufolge aufschiebende Wirkung. Dem Dreieicher gehört das Fachwerkhaus in unmittelbarer Nachbarschaft. Janocha und sein Sohn Tobias fürchten, dass das Haus Schaden nimmt.

Vater und Sohn haben beim Ortstermin eine Mappe dabei. Sie enthält Bilder, die den Zustand des Hauses vorher und nachher dokumentieren. Aus einer Bruchbude, die Janocha 2004 erworben hatte, ist ein Schmuckstück geworden. „Meine ganze Familie hat das Fachwerkhaus von Grund auf unter den Auflagen des Denkmalschutzes fachgerecht sechs Jahre lang saniert“, erzählt er. Seit ein paar Jahren ist es vermietet und wird zu Gewerbe- und Wohnzwecken genutzt.

Janocha, selbst Architekt und Ingenieur, hat nichts gegen eine Aufwertung der Innenstadt, das Projekt Neue Mitte allerdings empfindet er als überdimensioniert und städtebaulich unverträglich. Er klagt deshalb gegen den B-Plan und die Baugenehmigung. Damit ist er nicht alleine. Bewohner aus der im Norden an das Areal angrenzenden Fünfhäusergasse haben ebenfalls den Klageweg beschritten.

Sein Haus werde durch zwei der geplanten bis zu 13 Meter hohen Neubauten verschattet, sagt Janocha. Die Terrasse bekomme kaum noch Sonne ab. „Ganz davon abgesehen, dass sich die Bewohner ständig beobachtet fühlen werden.“ Janocha sorgt sich aber vor allem um die Substanz des mehr als 200 Jahre alten Hauses. Denn Zu- und Abfahrt zur Neuen Mitte führen direkt daran vorbei.

Janocha graut’s bei dem Gedanken an die Erschütterungen durch die Lastwagen, die Rewe beliefern. Nicht nur das: Auch den Mietern der 60 vorgesehenen Wohnungen und den Marktkunden bleibt nur diese Zu- und Abfahrtsmöglichkeit. „Alle Fahrzeuge fahren dann 20 bis 70 Zentimeter an meinem Haus vorbei, das ist der geplante Abstand zur Außenwand meines Gebäudes. Das Ganze führt zu einem enormen Verlust an Wohn- und Arbeitsqualität.“ Und nach Janochas Meinung zu einem Verkehrschaos in der Innenstadt.

Harmonisch im Dorfbild: Neubau in regionaler Tradition Zur Fotostrecke

Das denkmalgeschützte Haus stehe nicht auf einem modernen Fundament, sondern sei auf Bruchsteinen gebaut. „Durch die hohen Belastungen werden hier nachhaltige Schäden verursacht. Mal ganz abgesehen davon, dass der originalgetreue Fassadenkalkputz regelmäßig von der Wand abfallen wird“, befürchtet Janocha. Und noch etwas beunruhigt Vater und Sohn. Die Tiefgarage mit mehr als 100 Plätzen reicht in den Plänen fast bis an ihr Haus heran. „Man muss davon ausgehen, dass das Fundament in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn die Grube ausgehoben wird“, mutmaßt Junior Tobias.

Mehrere Gespräche mit Mohamed Younis, dem Geschäftsführer der Schoofs Immobilien GmbH, seien bislang im Sande verlaufen. An dem Investor ist es, ein Gutachten zur Standsicherheit erstellen zu lassen. Er sei gespannt auf das Ergebnis, so Janocha, der nicht ausschließt, selbst noch einen Gutachter zu beauftragen.