Evangelische Kirche in Offenthal bekommt ein neues Dach

Sorgenkind wird saniert

+ © Sauda Natürlich war der Freundeskreis auch beim Weihnachtsmarkt in der Kirchgasse präsent. Axel Grolig, Reinhard Frank und Heinz-Guntram Ebert (von links) sammelten fleißig Spenden und führten Gespräche, um Offenthaler von der Arbeit des Vereins zu überzeugen. © Sauda

Offenthal - Die Vorarbeiten sind soweit erledigt, Mitte Januar beginnt die Sanierung der evangelischen Kirche in Offenthal. Für die Erneuerung des Dachs sind drei bis vier Monate vorgesehen. Von Frank Mahn

Bei der Finanzierung helfen die Landeskirche, das Landesdenkmalamt und der Freundeskreis zur Erhaltung des Gotteshauses. Das Dach ist das größte Sorgenkind der Gemeinde. An manchen Stellen ist es mehr als 100 Jahre alt, die Decke hat Risse und ist feucht. Auch eine Innenrenovierung ist deshalb unumgänglich. Weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, ist der finanzielle Aufwand enorm. Der Bau der gotischen Wehrkirche geht auf Anna von Falkenstein zurück, die auf der Burg Hayn lebte. Sie stiftete das Gotteshaus um das Jahr 1400 – damit ist die Offenthaler Kirche eine der ältesten im Kreis Offenbach. Die letzte umfangreiche Sanierung erfolgte zwischen 1980 und 1985, damals wurde unter anderem der komplette Turmhelm erneuert.

Nun ist das Dach an der Reihe. Nach Angaben von Pfarrer Marcus Losch kommen in der dritten Kalenderwoche die Gerüstbauer. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon im vergangenen Juli anlaufen, aber wie das bei Gebäuden mit historischer Substanz nun mal keine Seltenheit ist: Wenn man genauer hinschaut, offenbaren sich Probleme, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Der Startschuss verzögerte sich, weil weitere Untersuchungen erforderlich wurden. Die Decke hält zwar schon einige Jahrhunderte, aber es waren zusätzliche Prüfungen der Struktur inklusive Wägungen notwendig, um die tatsächliche Deckenlast zu ermitteln.

Während der Bauphase sollen die Gottesdienste weiterhin in der Kirche stattfinden, sagt Losch. Falls dies doch einmal nicht möglich sein sollte, werde man ins Gemeindehaus ausweichen. In jedem Fall müssen die Besucher in den nächsten Monaten auf Orgelmusik verzichten. Das Instrument wird nächsten Dienstag eingehaust und soll zu einem späteren Zeitpunkt überholt werden. Auch das ist Bestandteil des Aufgabenkatalogs, den es in den nächsten Jahren abzuarbeiten gilt, dazu zählt abschließend die Umgestaltung des Kirchgartens. Eine Prognose für die Gesamtdauer abzugeben ist bei einem solchen Projekt schwierig, aber zwischen drei und vier Jahren werden bis zum Abschluss ins Land ziehen. Was die Ausgaben betrifft, kann Marcus Losch mit einer guten Nachricht für den ersten Bauabschnitt aufwarten. „Die Sanierung des Dachs wird vermutlich weniger kosten als zunächst erwartet.“ Die Verantwortlichen gehen aktuell von 274.000 Euro aus. Davon übernimmt die Landeskirche 195.000 Euro, das Landesamt für Denkmalpflege steuert 30.000 Euro bei. Bleiben 49.000 Euro, die von der Gemeinde aufzubringen sind.

Zur Erhaltung des altehrwürdigen Gotteshauses in der alten Ortsmitte wurde 2014 eigens ein Freundeskreis gegründet. Der Förderverein um seinen Vorsitzenden Willi Setzer ist äußerst umtriebig und lässt sich einiges einfallen, um Spenden zu akquirieren. So sind seit dem Weihnachtsmarkt am vierten Advent Postkarten mit drei Ansichten der Kirche und einem Motiv des Altars zu haben. Der Erlös fließt natürlich in die Sanierung der „alten Dame“, wie Willi Setzer die Kirche gerne nennt. Zu haben sind die Karten im Gemeindebüro. Ein Viererpack kostet fünf Euro, der Einzelpreis beträgt 1,50 Euro.

Beim Weihnachtsmarkt ist es dem Verein gelungen, einige neue Mitglieder zu gewinnen. Deren Zahl liegt jetzt bei 191. Nicht schlecht, findet Setzer, aber ausbaufähig. Wer die Sache unterstützen möchte, kann dies als Mitglied mit einem Jahresbeitrag von zwölf, 24 oder 36 Euro tun – oder einfach spenden, ohne eine Beitrittserklärung zu unterschreiben. Dem 200. Mitglied verspricht Setzer einen kostenlosen Rundflug.

Weil die Kirche von herausragender Bedeutung für den Stadtteil ist und in ihrer jahrhundertelangen Geschichte bereits beiden Konfessionen als Gottesdienststätte gedient hat, versteht sich der Freundeskreis als Verein für alle Bürger und ist konfessionell ungebunden. Bislang haben Setzer und seine Mitstreiter gut 26.000 Euro an Beiträgen und Spenden eingesammelt. 100.000 sind das Ziel, das sie anpeilen. Auf der neugestalteten Homepage www.freundeskreis-kirche-offenthal.de gibt’s Infos zum Projekt und als Schmankerl einen knapp neunminütigen Film über die Kirche und ihre Ausstattung. Er stammt von Hans-Werner Schneider, der viele Jahre Pfarrer in Offenthal war.