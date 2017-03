Bau von Sozialwohnungen: Lösung für Lärmproblem gefunden

Dreieich - Das Vorhaben der Stadt, sozialen Wohnungsbau zu schaffen, schreitet zügig voran. Im vergangenen Juni hatten die Stadtverordneten den Aufstellungsbeschluss für das Quartier an der Hainer Chaussee geschaffen. Von Holger Klemm

In der aktuellen Sitzungsrunde sollen sie bereits über den Bebauungsplan entscheiden. Auf dem 17.500 Quadratmeter großen Gelände, wo sich die Opel-Niederlassung und die städtische Obdachlosenunterkunft befanden beziehungsweise befinden, sollen 86 Wohneinheiten, überwiegend mit Mietpreisbindung, entstehen. Vorgesehen sind auch die Voraussetzungen für eine wortortnahe Versorgung sowie entsprechende Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Somit wird aus einem bislang überwiegend gewerblich genutzten Bereich ein Wohngebiet.

Während der Offenlage von Mitte November bis Mitte Dezember bestand die Möglichkeit, sich zu dem Plan zu äußern. Von den insgesamt 65 eingebundenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind 31 Stellungnahmen eingegangen. Die zwölf Anregungen und Hinweise sowie die beiden Einwendungen gegen die Planungen wurden jeweils geprüft und abgewogen. Gleiches gilt für die Stellungnahmen von sechs Privatpersonen. Inhaltlich ging es vor allem um Lärmschutzaspekte sowie die Entwässerungssituation, wie Erster Stadtrat Martin Burlon berichtet. Doch für die Probleme seien Lösungen gefunden worden, wie der zuständige Stadtplaner Ole Pelster versichert. Die Hinweise und Einwände habe man entkräften können. Der Bebauungsplan schöpfe alle rechtlichen und planerischen Möglichkeiten aus, um für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in dem Quartier zu sorgen.

Passiver Lärmschutz

Enthalten sind demnach Vorgaben zum passiven Lärmschutz in dem Gebiet an der stark befahrenen Hainer Chaussee in unmittelbarer Nähe der Dreieichbahn und der Autobahn. Dazu zählen Anforderungen an die Fassadendämmung. Außerdem enthält der Bebauungsplan Vorgaben zu den Grundrissen in den Gebäuden. Danach dürfen die Wohn- und Schlafräume nur den Innenbereichen der Blöcke, also der lärmabgewandten Seite, zugeordnet werden. Zudem dürfen Balkone und Loggien an lauten Seiten nicht entstehen.

In der Begründung wird eingeräumt, dass der stark verlärmte Bereich sicher keine optimalen Voraussetzungen für ein Wohngebiet biete. Wegen nicht verfügbarer, kurzfristiger entwickelbarer Flächen für den dringend benötigten sozialen Wohnungsbau seien aber alle wirtschaftlichen und planerischen Möglichkeiten genutzt worden, um ein Quartier mit den geringsten Einschränkungen entwickeln zu können. Darüber hinaus sei die Entwässerungssituation eingehend untersucht worden. Vorgesehen ist, das anfallende Abwasser sowie das Niederschlagswasser in den öffentlichen Kanal entlang der Hainer Chaussee abzuführen. Dieser Kanal ist nach Angaben der Fachleute ausreichend dimensioniert.

„Der Bedarf an finanzierbarem Wohnraum in unserer Stadt ist groß“, erklärt Bürgermeister Dieter Zimmer. Deshalb werde mit Hochdruck daran gearbeitet, auf dem ehemaligen Opel-Gelände die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Zimmer zeigt sich optimistisch, dass dort bald viele Familien ihr neues Zuhause finden. Doch erst einmal müssen die Stadtverordneten dem Bebauungsplan zustimmen. Er ist Thema in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie. Die endgültige Entscheidung fällt bei der Stadtverordnetensitzung am Dienstag, 28. März.

Bilder