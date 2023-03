Sparkasse schließt SB-Filiale

Ein Standort in Dreieich weniger

Zwölf Stunden in der Woche ist die Filiale am Dreieichplatz mit Mitarbeitern besetzt. Ihre Hilfe wird aber immer seltener in Anspruch genommen. Die Sparkasse erwägt deshalb, das Personal abzuziehen.

Gerade bei älteren Menschen lösen solche Entscheidungen Verärgerung und Verunsicherung aus. Die Sparkasse Langen-Seligenstadt (SLS) reduziert die Zahl ihrer Standorte in Dreieich von sieben auf sechs.

Dreieich - „Ich bin seit 50 Jahren Kunde der Sparkasse. Früher war die Zweigstelle ja noch mit Personal besetzt. Dann gab’s nur noch Automaten – und in ein paar Tagen gibt’s nichts mehr.“ Der Rentner, der nicht namentlich in Erscheinung treten möchte, wohnt nur einen Steinwurf entfernt von der SB-Filiale in der Fichtestraße, bei der die Sparkasse jetzt den Rotstift ansetzt, um zu sparen. Er sei noch gut zu Fuß und komme ohne Probleme zur Hauptstelle in die Innenstadt, aber das sei eben nicht bei jedem der Fall, weiß der Sprendlinger aus Gesprächen mit anderen Kunden.

Die Frequenz an Geldautomat und SB-Terminal in der Fichtestraße sei während der Pandemie stark zurückgegangen, nennt Vorstandsmitglied Hagen Wenzel einen Grund für die Aufgabe. Vor Corona seien im Monat noch 3 500 Nutzer gezählt worden, 2022 sei diese Zahl um 42,7 Prozent auf etwas über 2 000 gesunken. Ein Argument für die Schließung sei auch die geringe Entfernung zu den anderen Filialen. Zum im März 2022 eröffneten Regionalcenter in der Neuen Mitte seien es nur 1,3, zur SB-Filiale im Haus des Lebenslangens Lernens 1,6 Kilometer.

„Wir lassen niemandem im Regen stehen“, versichert Wenzel. Bei älteren Kunden, die nicht mehr so mobil sind, kommt auf Wunsch ein Mitarbeiter nach Hause, um sich der Problematik anzunehmen. „Bis jetzt ist es fast immer gelungen, eine Lösung zu finden.“

Gerade durch Corona habe das Online-Banking einen gewaltigen Schub bekommen, 70 000 der 110 000 Sparkassenkunden erledigten ihre Bankgeschäfte inzwischen „rein online“, sagt Wenzel. Die Zahl wird weiter steigen. Weil sich bargeldloses Zahlen immer mehr durchsetze, sei das Abheben am Geldautomaten bereits um 15 Prozent zurückgegangen.

Das SLS-Vorstandsmitglied sieht Dreieich mit Blick auf die Anzahl der Standorte weiterhin gut versorgt. Von den sechs Filialen teilt sich die Sparkasse drei mit der Volksbank. „Die Zusammenarbeit ist ein Glücksfall“, meint Wenzel. Es gebe nur Gewinner. „Ohne diese Kooperation wären es weniger Standorte.“

Eine der drei Gemeinschafts-Zweigstellen ist jetzt aber auch im Fokus: die am Dreieichplatz in Dreieichenhain. Dort ist die Sparkasse mit Personal vertreten, die Voba hat Automaten stehen. „Die Nutzung dort geht stark zurück. Pro Stunde kommen etwa fünf Kunden, die Serviceleistungen der Mitarbeiter in Anspruch nehmen“, schildert Hagen Wenzel. Von daher gibt es Überlegungen, das Personal dort abzuziehen. Eine Entscheidung soll im Laufe des Jahres fallen. Der Standort an sich stehe aber nicht zur Disposition, so Wenzel.

