Sperrung der B486 in Dreieich legt Verkehr lahm

Dreieich - Es kam, wie es kommen musste. Stoßstange an Stoßstange bewegte sich der Verkehr gestern morgen an Offenthal vorbei, um nach rechts in die Philippseicher Straße abzubiegen – und sich im Schritttempo nach Götzenhain vorzutasten. Von Frank Mahn

Die Sperrung der B 486 führte am ersten Tag zu chaotischen Verhältnissen auf den Straßen. Besserung ist in den nächsten Wochen nicht in Sicht. Seit gestern sind Osterferien. Normalerweise geht es dann im Berufsverkehr etwas entspannter zu. Hessen Mobil hatte diesen Zeitpunkt deshalb für den Beginn der Arbeiten auf der B 486 zwischen Langen und Offenthal gewählt. Dennoch wird der Weg zum Arbeitsplatz zur Geduldprobe. Wie zu erwarten, entscheiden sich viele Pendler nicht für die offiziell von Hessen Mobil ausgeschilderte Umleitung über Dietzenbach und Neu-Isenburg, die im Übrigen ebenfalls überlastet war, sondern suchen ihr Heil in der kürzeren Strecke über die Philippseicher Straße. Die Anwohner, seit der geänderten Vorfahrtsregelung an der Kreuzung mit der Langener Straße ohnehin leidgeprüft, sahen gestern morgen eine schier endlose Blechkarawane an ihren Häusern vorbeiziehen. Auch in Dreieichenhain hat sich das Verkehrsaufkommen deutlich erhöht.

Wenn eine der Hauptverkehrsadern in der Region komplett gesperrt wird, sind Staus programmiert. Doch viele Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Philippseicher Straße fragen sich, ob sich das Chaos nicht lindern ließe. Indem man die Vorfahrtsregelung am „Scharfen Eck“ rückgängig macht. Die war im Zuge der Bauarbeiten im Hainer Weg geändert worden, sorgt aber für Staus und vor allem auch für reichlich Verunsicherung bei Autofahrern. Doch Thomas Müller hält nichts von einem Schnellschuss. Er will erst schauen, wie sich „alles einspielt“. Gestern morgen sei ein Mitarbeiter vor Ort gewesen. Auch in den nächsten Tagen werde man die Situation im Auge behalten und dann entscheiden, ob eine Änderung an dieser Stelle Besserung verspricht, sagt der Leiter des städtischen Fachbereichs Bürger und Ordnung.

Hessen Mobil geht davon aus, dass sich die Lage in den nächsten Tagen beruhigt, wenn sich die Autofahrer an die neue Verkehrsführung gewöhnt hätten, so Sprecherin Suzanne Braake. Man beobachte die Situation und werde reagieren, wenn Handlungsbedarf bestehe. Der örtliche ADFC sieht in den Baustellen und Staus im Kreis eine Chance. „Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zu testen“, meint Vorsitzender Bernd Kiefer.