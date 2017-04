Sperrung der B486: Nachbesserungen gefordert

Dreieich - Die Wogen schlagen weiter hoch, auf allen Kanälen wird die Sperrung der B 486 zwischen Offenthal und Langen diskutiert und angeprangert. Von Frank Mahn

Lesen Sie dazu auch: Sperrung der B486 in Dreieich legt Verkehr lahm Pendler sind verärgert, weil sie in den Hauptverkehrszeiten im Stau stehen; Anwohner sind wütend, weil Lärm und Abgase ihre Lebensqualität beeinträchtigen. Teile von Dreieichenhain versanken am Montagabend im Verkehr. Zu allem Überfluss verschärften Unfälle auf der A 3 und der Neuhöfer Straße die Situation. In der Langener Straße in Götzenhain wurden dem Vernehmen nach schon mehrere geparkte Autos von Lastwagen beschädigt.

Für SPD-Fraktionschef Holger Dechert steht fest, dass Hessen Mobil die Konsequenzen aus der Vollsperrung der Bundesstraße vollkommen falsch eingeschätzt hat. Er sieht sogar Gefahr für Leib und Leben. Die Verkehrsbelastung in Dreieichenhain, Götzenhain und Offenthal sei so erheblich, dass ein Durchkommen von Rettungsfahrzeugen nicht mehr möglich und die Sicherheit der Bürger dadurch nicht mehr gewährleistet sei. Dechert hat sich deshalb an den CDU-Landtagsabgeordneten Hartmut Honka gewandt. Als Vertreter der Region in der Regierungsfraktion des Hessischen Landtags solle Honka auf Hessen Mobil dahingehend einwirken, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden, die den Durchgangsverkehr aus den Ortsdurchfahrten heraushalten. „Sollte sich bei diesem Vorgang, wie bei vorangegangenen, ebenfalls schlecht koordinierten Baumaßnahmen von Hessen Mobil weder Problembewusstsein noch Einsicht zeigen, hoffe ich, dass unsere Landesregierung dafür sorgen wird, dass dies bei Hessen Mobil auch mal zu personellen Konsequenzen führt“, schreibt der SPD-Politiker. Zumindest müssten die Vertreter der Anliegerkommunen bei Hessen Mobil künftig endlich stärker Gehör finden, da sie letztlich die Leidtragenden dieser Planungen seien und dann auch noch von den Bürgern zu unrecht dafür verantwortlich gemacht würden.

Thomas Müller, Leiter des Fachbereichs Bürger und Ordnung, bezeichnet die Zusammenarbeit mit Hessen Mobil indes als gut. Die B 486 sollte schon 2016 repariert werden, aber wegen der Dauerbaustelle auf der A 3 habe Hessen Mobil davon abgesehen, so Müller. Eine weitere Verschiebung sei nicht möglich gewesen. Dem Eindruck vieler Bürger, die Straße sei überhaupt nicht sanierungsreif, widerspricht er. Jetzt müsse nur die Decke abgefräst werden. Wenn Hessen Mobil gewartet hätte, bis eine grundhafte Sanierung vonnöten sei, „hätte die Sperrung weitaus länger gedauert“.

Aber auch Müller sieht bei der momentanen Situation Verbesserungspotenzial. Allerdings sei der Spielraum begrenzt. Man habe Hessen Mobil um Prüfung gebeten, ob die Koberstädter Straße kurzfristig nicht doch komplett abgehängt werden könne. Das würde zumindest Dreieichenhain entlasten.

