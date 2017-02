Sperrung der B 486: Schleichverkehr durch Stadtteile befürchtet

Dreieich - Da kommt einiges auf die Autofahrer zu. Die am späten Donnerstagnachmittag von Hessen Mobil für das Frühjahr und den Sommer angekündigte Straßensperrung der B486 zwischen Offenthal und Langen wird erhebliche Auswirkungen haben. Von Holger Klemm

Und das hat zu einiger Kritik geführt. Wie berichtet, soll die Bundesstraße zwischen dem Abzweig zur Südlichen Ringstraße und der Philippseicher Straße in Richtung Offenthal in zwei Bauabschnitten erneuert werden. Gesperrt sind zwischen Anfang April und Mitte Mai zunächst der Bereich zwischen der Koberstädter und Philippseicher Straße (Vollsperrung) und danach der zwischen dem Abzweig Südliche Ringstraße und der Koberstädter Straße. Ab Anfang Juli bis voraussichtlich Mitte September geht es auf der Nordumgehung zwischen der Kreisstraße 168 und der Landesstraße L3262 (Frankfurter Straße) weiter. Die Bautätigkeit auf diesem Teilstück ist in vier Abschnitte eingeteilt, in denen nacheinander gebaut wird.

„Die Arbeiten sind notwendig“, versichert Suzanne Braake, Pressesprecherin von Hessen Mobil. Die Fahrbahndecke der B 486 weise Mängel wie offene Nähte, Spurrillen sowie ausgeprägte Rissbildungen an Flickstellen und Durchbrüche an den Rändern auf. Geplant ist eine neue Asphaltschicht sowie eine Erneuerung der Nebenanlagen (beispielsweise Bankette) und die Straßenausstattung. Dazu zählen Leitpfosten und Schutzplanken. Den Abschluss bilden Markierungsarbeiten.

+ Großräumige Umleitungen sollen die Autofahrer um die gesperrte B486 führen. Die Frage ist, ob sie nicht auf Schleichwegen versuchen werden, durch Dreieich zu kommen. © Grafik: Hessen Mobil Die Reaktionen bei uns im Netz auf op-online.de sehen die Maßnahme aber kritisch. „Das wird lustig!! Hessen Mobil und der Verkehr steht still“, heißt es beispielsweise. Ein anderer Nutzer fragt sich, ob sich die Straßenverkehrsbehörde des Landes und die Stadt abstimmen. Man habe nicht den Eindruck. Verwiesen wird auf die Sperrung des Hainer Wegs zwischen Dreieichenhain und Götzenhain. „Viele Pendler aus Dreieichenhain, die zur A661 Richtung Frankfurt/Bad Homburg wollen, fahren deshalb über die Philippseicher Straße auf die B486.“ Diese Möglichkeit fällt während der Sperrung weg. Ein anderer Nutzer weist auf das grundsätzliche Problem der fehlenden Parallel- und Ausweichrouten hin. „Alles läuft über die dämliche B 486.“ Am besten nehme man sich dieses Jahr komplett Urlaub, wenn man in Dreieich, Dietzenbach oder Urberach wohnt, heißt es in einem anderen Kommentar. „Oder vielleicht kann man das Land auf Schadenersatz oder Verdienstausfall verklagen?“

Die ausgeschilderten Umleitungsstrecken führen beispielsweise vor Offenthal auf die L3001 über Dietzenbach und die Kempinski-Kreuzung zur Anschlussstelle Neu-Isenburg der A661 und für die Offenthaler über Gut Neuhof zur Offenbacher Straße in Sprendlingen und von da über die Darmstädter Straße in Richtung Langen. Angesichts der weiträumigen Umleitungen ist aber damit zu rechnen, dass sich Autofahrer eigene Routen durch die Stadtteile suchen.

Suzanne Braake betont, dass die Baumaßnahme in einem einjährigen Abstimmungsprozess mit allen beteiligten Trägern und Landkreisen abgesprochen sei. Und doch zeigt sich Dreieichs Erster Stadtrat Martin Burlon von den Plänen nicht begeistert: „Der zeitliche Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme am Hainer Weg ist unglücklich.“ Er fürchtet, dass während der Sperrung der B 486 weitere Autofahrer auf die Umleitungsstrecke am Geißberg ausweichen, was diese zusätzlich belasten werde. Knackpunkt sei die Philippseicher Straße, über die mehr Verkehr zum Geißberg fließen könnte. Zu einer Mehrbelastung könnte es auch am Burgweiher und in der Solmischen-Weiher-Straße kommen.

„Unsere Maßnahme am Hainer Weg steht schon seit Langem fest und wird ja auch vom Land gefördert.“ Zudem habe die Stadt diese mehrmals schieben müssen. Allerdings habe auch Hessen Mobil auf die Notwendigkeit der Deckenerneuerung in diesem Jahr hingewiesen. Bei den Gesprächen sei es der Stadt um Schadensbegrenzung gegangen. So sei erreicht worden, dass der erste Bauabschnitt in die Osterferien falle und damit in eine eher verkehrsschwache Zeit.

„Momentan hat sich die Umleitungsstrecke am Geißberg eingespielt“, sagt Burlon. Es gebe zwar immer noch Autofahrer, die ausprobieren, wie weit sie auf den Hainer Weg kommen. Doch irgendwann gehe es halt nicht mehr weiter.

