Umstrittene „Blockabfertigung“ in Götzenhain

Dreieich - Läuft der Verkehr in Götzenhain besser, wenn er von Hipos und Polizisten geregelt wird, oder nicht? Daran scheiden sich die Geister.

Sowohl gestern Morgen als auch am frühen Abend wurden die Verkehrsströme an der Kreuzung von Philippseicher, Langener Straße und Geißberg von Hand gesteuert. Am Morgen klappte die „Blockabfertigung“ einigermaßen ordentlich, die meiste Geduld mussten die Autofahrer aus Richtung Offenthal mitbringen. Dort staute es sich teilweise bis zum Einmündungsbereich, an dem die Sperrung der B 486 beginnt. „Wenn wir nicht eingegriffen hätten, wäre es schlimmer gewesen“, sagt Erster Stadtrat Martin Burlon. Mehrere Nutzer auf op-online.de meinen hingegen, der Verkehr sei vorher flüssiger gelaufen. Allerdings waren da noch Ferien. Ob der Hipo-Auftrag verlängert wird, stand am Nachmittag nicht fest. Burlon wollte den Verlauf des Abends noch in die Bewertung der Situation einfließen lassen. (fm)