Sprendlinger Turngemeinde: Spektakulärer Tag der offenen Tür

Die jungen Besucherinnen und Besucher durften die Schnitzelgrube selbst einmal ausprobieren. Während des Tages der offenen Tür hatten Mitglieder des Vereins mit dem Trampolin dort spektakuläre Sprünge präsentiert. © -Kegler

Tolle Sprünge, abwechslungsreiche Attraktionen und interessante Informationen rund um das Vereinsleben hat am Samstagmittag die Sprendlinger Turngemeinde geboten. Beim Tag der offenen Tür in der Halle des Vereins haben sich sämtliche Abteilungen rausgeputzt, um den vielen Besuchern mit allerlei Mitmachstationen einen Einblick in die Räumlichkeiten zu geben und mit ihrem Angebot zu begeistern.

Dreieich - In einer langen Schlange haben sich rund ein Dutzend Turnerinnen und Turner am hintersten Ende der Sporthalle aufgestellt. Auf der anderen Seite wurde ein Trampolin vor der brandneuen Schnitzelgrube – ein großes, randvoll mit Schaumstoffteilen gefülltes Loch im Hallenboden – platziert. Mit reichlich Schwung laufen die Sportlerinnen und Sportler an und springen in hohem Bogen in die Grube. Bei den vielen spektakulären Salti und Schrauben in der Luft wird dem einen oder anderen Besucher beinahe etwas schwindelig und einige rufen: „Das ist unfassbar!“

Doch nicht nur das ist eines der Highlights, welche die STG vorbereitet hat, um beim Tag der offenen Tür zum allerersten Mal ihre runderneuerte Halle der breiten Öffentlichkeit in Aktion zu präsentieren. Über Jahre hinweg zog sich der lange Umbauprozess, bis sie diesen Sommer endgültig eröffnet werden konnte (wir berichteten). „Wir sind durch wirklich schwere Zeiten gegangen und daher besonders stolz, dass wir nun endlich die Türen öffnen können, nachdem der Vereinssport hier bereits seit etwa ein bis zwei Jahren begonnen hat“, freut sich Anke Schmidt-Hiel, Geschäftsführerin der STG.

Nach den jahrelangen Renovierungsarbeiten, bei denen viele Tätigkeiten in Eigenregie angepackt wurden, hat die Pandemie der großen Eröffnungsfeier immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Doch nun stehen alle Abteilungen, von Tanzen und Turnen über Musik, die Hobbysportarten, Tischtennis, Fitness oder den aktiven Senioren, auf der Matte und werben um neue Mitglieder. „Wir wollen allen Dreieicherinnen und Dreieichern sagen: Ihr könnt kommen, denn durch die Halle haben wir ganz neue Möglichkeiten für unseren Verein geschaffen“, erklärt Schmidt-Hiel.

Dem Aufruf gefolgt ist auch die kleine Nayla mit ihrer Mutter. Sie baumelt an einer der langen Reckstangen, die in einem Viereck in der Hallenmitte aufgestellt sind. „Die vielen Stationen machen echt Spaß“, sagt sie. Voller Stolz präsentiert sie ihr Foto, das gerade nebenan in der Schnitzelgrube entstanden ist. Da kann jeder ein actiongeladenes Sprungfoto schießen lassen. Besonders bei den kleinen Sportlern ist es das Highlight des Tages. Doch auch auf der langen Airtrackbahn wird immer wieder voller Eifer geturnt.

Ein Stockwerk höher haben sich die Capoeiristas breitgemacht. Bei typisch brasilianischer Musik führen Aleksan und Fritz, die seit rund zwei Jahren dabei sind, den südamerikanischen Kampfsport vor. „Hier kommt alles auf den richtigen Rhythmus an“, erklärt ihr Trainer Sascha Laubinger. Er trommelt auf einer der Congas oder spielt den Musikbogen, während die beiden Tänzer kontrolliert ihre Beine über den Kopf des anderen fliegen lassen. „Diese Art des Tanzens hilft mir vielleicht später einmal bei der Selbstverteidigung“, erklärt Aleksan.

Neben den sportlichen Aktivitäten hat die STG auch für informative Programme gesorgt und Vorträge rund um den Rehasport oder die Seniorenaktivitäten des Vereins vorbereitet. Gut besucht ist auch die Präsentation von Leon Acosta über die richtige Ernährung beim Muskelaufbau. „Der Schlüssel ist anfangs natürlich, Sport zu machen, um die Muskeln zu reizen. Die passende Mischung aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen hilft dann, damit die Energie an der richtigen Stelle im Körper ankommt “, beschreibt er. Zwischen Ausführungen über Omega 3, Omega 6 oder Aminosäuren gibt Acosta immer wieder praktische Tipps für die tagtägliche Ernährung: „Meine persönliche Empfehlung ist immer, mehr Brokkoli, Rettich, Ingwer oder Blaubeeren zu essen. Aber auch orangene Früchte oder Gemüse helfen bei einer gesunden Ernährung.“

Besonders gut besucht sind zudem die Gebäudeführungen, stellt Anke Schmidt-Hiel fest. „Es wurde immer viel über unsere Vereinsstätte berichtet, aber jetzt wollen sie sich alle einmal anschauen“, merkt sie an. Das Interesse an der STG sei aber grundsätzlich groß, sodass 2022 ein besonders großer Zulauf an neuen Mitgliedern verzeichnet werden konnte. Nach dem ebenso gut angenommenen Tag der offenen Tür zum Jahresende erhofft sich die Geschäftsführerin einen ungebrochenen Fortlauf: „Wir haben im nächsten Jahr unser großes 175-jähriges Jubiläum. Da steht dann ein richtiger Event-Marathon an.“

Von Moritz Kegler

Auch die Capoeira-Abteilung stellte sich vor: Trainer Sascha Laubinger mit Aleksan und Fritz an den Trommeln. © -Kegler

Die Tischtennisabteilung war mit einem Mini-Tischtennis dabei. © -Kegler