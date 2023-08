Stadtkater Einstein ist umgezogen: Die neue Adresse kriegt niemand – „Ein paar sind sehr fanatisch“

Von: Anna Kirschner

Seit dem Umzug nach Dreieich fragen sich manche Fans: Wo genau lebt Einstein jetzt? Doch es gibt Regeln im Umgang mit dem bekannten Kater.

Dreieich – Viele seiner Fans waren traurig, als bekannt wurde, dass der beliebte Kater Einstein aus Darmstadt wegziehen würde – war er doch ein gefeierter Anblick in der Innenstadt, in der er sich frei bewegte und oft genug in Geschäften herumschlich oder gemütlich lag. Nun lebt Einstein mit seinen Besitzern in Dreieich. Der genaue Ortsteil wurde nicht bekanntgegeben.

Aus Darmstadt nach Dreieich gezogen: Einsteins Facebook-Gruppe bleibt dieselbe

Doch in der Facebook-Gruppe „Einstein der Stadtkater“, in der Nutzer regelmäßig Fotos von den Kater-Streifzügen in Darmstadt hochluden, wurde trotzdem vor kurzem danach gefragt, in welchem Ortsteil von Dreieich er denn nun lebe – Sprendlingen, Buchschlag, Götzenhain, Dreieichenhain oder Offenthal? Eine Frage, die auf Unverständnis stieß. Als ein anderer Facebooknutzer dann sogar kommentierte, in welchem Ortsteil er das neue Heim vermutet, reagierten viele mit wütendem Smiley. Kurz danach wurde der ganze Post in der Gruppendiskussion gelöscht.

Tanja Wolf ist schon lange Admin in dieser Facebook-Gruppe, steht mit den Katerbesitzern – online liebevoll „Dosenöffner“ oder „Dosis“ genannt – im Austausch. Wer den genauen Wohnort von Einstein oder gar die neue Adresse in der Gruppe oder anderswo veröffentlichen sollte, stoße „erstmal auf ganz schlechte Resonanz“, sagt Wolf.

„Klar kommt irgendwann raus, wo genau er ist.“ Aber sie und die Besitzer würden versuchen, den Ortsteil und Anschrift so lange geheim zu halten wie möglich. „Wir haben im Moment die Gruppe auf ‚Beiträge genehmigen‘ stehen, dass sowas nicht passiert“, erklärt Wolf. „Ein paar sind sehr fanatisch. Das Bedenken ist, dass die dahin pilgern und ihn suchen.“ Immerhin hat die Gruppe mehr als 11.000 Mitglieder.

Und nicht umsonst gibt es in der Facebook-Gruppe die Regel Nummer 8. In den Gruppenregeln steht unter diesem Punkt: „Einstein nicht verfolgen oder aktiv suchen: Einstein soll sein unbeschwertes Leben weiter leben. Daher möchten wir, die Besitzer wie auch das Team, dass Einstein nicht gestalked wird. Auch der Anschein von Stalking kann zum Ausschluss führen.“

In der Vergangenheit seien Menschen dem Kater bis nach Hause hinterhergelaufen, um zu wissen, wo und wie er wohnt, erzählt Wolf. „Das geht ein bisschen zu weit.“

Stadtkater Einstein ist jetzt ein Dorfkater – Adresse bitte geheimhalten

Deshalb sollten Fans Fotos von Einstein zeitversetzt in die Gruppe posten, damit ihn nicht Dutzende Menschen aufsuchen und verfolgen. Eine weitere wichtige Regel: „Definitiv nicht füttern!“, sagt Wolf. Denn Einstein ist wegen einer Zahnerkrankung auf Spezialfutter angewiesen. Beherbergen sollte man den Kater auch nicht für mehrere Stunden.

Aber wie geht es Einstein denn nun im neuen Zuhause? „Dem geht‘s richtig gut“, sagt Wolf. Seit Sonntag habe er seine Katzenklappe und einen ersten Ausflug gemacht. „Er war nach zwei Stunden zurück und wohl nicht allzu weit weg.“ Zuvor hatte er nur „Hofgang mit Begleitung“. In Darmstadt war Einsteins Revier sehr groß, „er wird jetzt so langsam vorstoßen“ in Dreiech, denkt Wolf. Vor dem Ausgang habe sich der Kater entspannt gezeigt. „Es hätte auch ganz anders aussehen können“, sagt Wolf, „dass er eine Abrissparty macht.“ Die Besitzer seien nun froh, ihren Kater wiederzuhaben, der früher mehr unterwegs als zu Hause gewesen sei.

Dorfkater Einstein lebt jetzt in Dreieich – Fotos weiter in alter Gruppe

Einstein ist jetzt wohl eher ein Dorfkater, aber die „Einstein der Stadtkater“-Gruppe auf Facebook bleibt, wie sie ist. Es könnte höchstens ihr Name angepasst werden.

Einige Dreieicher sind schon dazugekommen, die Infozettel im Ort gesehen haben. Damit informierten die Besitzer, was für eine besondere Katze jetzt dort wohnt. In einer Ortsgruppe für Dreieich wurde ebenfalls informiert. „Irgendwie haben das alle missverstanden und irrsinnig viele Bilder dort gepostet, das war nicht Sinn der Sache. Bitte nicht!“, sagt Wolf. Fotos gehören weiter in die bisherige Gruppe.