Finanzspritze für Einserschüler

Dreieich - Ob in Mathe, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik – insgesamt 18 Abiturienten der Max-Eyth-, Ricarda-Huch- und Weibelfeldschule zählen zu den Talenten ihres Jahrgangs in den sogenannten MINT-Fächern.

Dafür zeichneten sie die Stadtwerke Dreieich nun mit dem Förderpreis Vincent aus. Der ist für die jungen Schulabgänger nicht nur mit einer Urkunde, sondern auch mit einer schönen Finanzspritze für die Zeit nach der Schule verbunden. Die Stadtwerke verleihen den Förderpreis bereits zum elften Mal. Diesmal fand die feierliche Übergabe in der Weibelfeldschule statt. In seiner Rede betonte Steffen Arta, Geschäftsführer der Stadtwerke, den hohen Bedarf an ausgebildeten Fachkräften in der Energiewirtschaft und ließ es sich nicht nehmen, bei den jungen Leuten für den Karriereweg in dieser Branche zu werben. „Gute Informatiker sind mehr denn je gefragt, um neue Risiken wie Cyber-Attacken zu bewältigen“, bezog sich Arta auf die jüngste Trojaner-Attacke, die weltweit weitreichende Folgen hatte.

Jeweils sechs Abiturienten von jeder Schule wurden mit der Vincent-Förderung ausgezeichnet. Der erste Preis, dotiert mit jeweils 800 Euro ging an David Huang von der Max-Eyth-Schule, Stefanie Stirl von der Ricarda-Huch-Schule und Simon Schwab von Weibelfeldschule. Mit jeweils 400 Euro zeichneten die Stadtwerke die sechs zweitplatzierten Schüler aus: Felicitas Koch und Jasmin Huang, jeweils von der Max-Eyth-Schule, Lena Volk und Julian Lucas Martin (Ricarda-Huch-Schule) sowie Jonathan Bruch und Dingsheng Zuo von der Weibelfeldschule.

Den dritten Platz, mit 200 Euro Preisgeld belohnt, sicherten sich Leon Katscher, Nikita Firman und Jonas Kerkhoff von der Max-Eyth-Schule, Jan Gimmler, Daniel Yang und He Rong Huang von der Ricarda-Huch-Schule sowie die Weibelfeldschüler Lars Klaus Gudjons, Carolin Zierer und Korbinian Rudolf.

Insgesamt verteilte die Jury, bestehend aus Professor Dr. Harald Platen von der TH Mittelhessen Gießen, Professor Dr. Ralph Stengler, Präsident der Hochschule Darmstadt sowie Dr. Klaus Wessel von der Max-Eyth-Schule, Thomas Anlauf von der Ricarda-Huch-Schule und Frank Rebenich von der Weibelfeldschule damit in diesem Jahr ein Preisgeld in Höhe von 6 600 Euro.

Am Rande der Preisverleihung präsentierte die Bläserklasse sechs der Gastgeberschule ihr Können, zudem richteten neben dem Stadtwerke-Geschäftsführer Arta auch die stellvertretende Schulleiterin der Weibelfeldschule, Marianne Kral, sowie der Vorsitzende der Jury, Professor Platen, das Wort an die angehenden Akademiker beziehungsweise Berufseinsteiger. Die Stadtwerke verleihen den Vincent-Förderpreis für herausragende Leistungen in den MINT-Fächern seit 2007. Jährlich wählt eine Jury dazu insgesamt 18 Abiturienten der Dreieicher Schulen aus, die in diesen Fächern mit Bestnoten überzeugten. (jrd)

