Stadtwerke Dreieich: Krisenjahr mit Bravour gemeistert

Drohende Gasmangellage, drastische Preissteigerungen am Energiebeschaffungsmarkt, Stabilisierungs- und Entlastungspakete der Bundesregierung – die Dreieicher Stadtwerke haben das turbulente Jahr 2022 mit Bravour gemeistert. „Wir können Krise, das haben wir im dritten Jahr in Folge bewiesen“, sagt Geschäftsführer Steffen Arta.

Der Dreieicher Stadtwerke-Geschäftsführer Steffen Arta zieht Bilanz © strohfeldt

Dreieich - Das Unternehmen habe alle Aufgaben des Gesetzgebers zur Entlastung der Verbraucher umgesetzt. „Und wir haben unsere Kundschaft umfassend informiert und so Sicherheit vermittelt und Orientierung gegeben.“ So war das Aufkommen an Kundentelefonaten und Anfragen per Mail fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Und allein für die Abbildung der Energiepreisbremsen in der Energierechnung waren 23 Updates in der IT-Softwarelandschaft erforderlich.

Der Kraftakt hat sich ausgezahlt. So haben die Stadtwerke einen Jahresüberschuss von 6,9 Millionen Euro (Vorjahr 5,7 Millionen) erwirtschaftet. Die Steigerung ist auch darauf zurückzuführen, dass der Energieversorger 2000 neue Strom- und 1100 neue Gaskunden gewonnen hat. „Der Kundenzuwachs zeugt von Vertrauen. Nie waren Jahresereignisse so erklärungsbedürftig wie 2022. Wir haben auf allen Kanälen intern wie extern informiert, aufgeklärt, beraten und gewarnt. Es war für unsere Kommunikation eine Herkulesaufgabe“, so Arta.

Stolz ist der Chef nicht nur auf die Leistungen der Mitarbeiter, die monatelang oft bis über die Belastungsgrenze gearbeitet hätten. „Wir waren durchweg in allen Tarifen unter den Beträgen der Energiepreisbremsen und sind es bis heute“, sagt Arta. Gelungen sei dies durch eine risikoarme und vorausschauende Beschaffungsstrategie. Die Verbraucher wiederum schnallten den Gürtel enger, heizten weniger. Der Gasabsatz ging gegenüber 2021 um elf Prozent zurück.

Auch wenn sich die Lage auf dem Energiemarkt langsam etwas beruhigt, dürfe man keinesfalls die Hände in den Schoß legen. „Neben der Abhängigkeit von ausländischen Energielieferungen fordert die Klimakrise die Branche und die gesamte Gesellschaft weiter heraus“, betont Arta. Deshalb forciere man die lokale Energie- und Wärmewende.

Die Stadtwerke bieten Privat- und Geschäftskunden schon seit vielen Jahren sogenannte Contractinglösungen auf Pachtbasis für die eigene Energiewende an. Dazu zählen effiziente Heizungen und Kälteanlagen, Fotovoltaikanlagen mit und ohne Speicher. Seit Kurzem ergänzen Balkonkraftwerke das Portfolio. Die Nachfrage nach Solaranlagen und Wärmeanschlüssen ist deutlich gestiegen. Für E-Mobilisten hat das Unternehmen im Berichtsjahr die Zahl seiner öffentlichen Ladesäulen um sieben auf elf erweitert. Auf dem Betriebsgelände gibt es acht, weitere acht sind geplant.

Für die Energiewende seien enorme Investitionen sowohl in die Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien als auch in die Infrastruktur, die Leitungsnetze und intelligente Steuerungen notwendig, so Arta. 2022 haben die Stadtwerke in die Erneuerung von Netzen und Anlagen rund 5,3 Millionen Euro gesteckt.

Steigend ist auch der Bedarf beim Personal. „Wir werden künftig mehr Leute brauchen, nicht weniger – umso kritischer wird die Situation, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen“, meint Arta. Durch die Gründung einer Dienstleistungsgesellschaft mit den Stadtwerken Neu-Isenburg will man gemeinsam gegensteuern (wir berichteten).

Die Stadtwerke sind Teil der Stadt-Holding, unter deren Dach noch die Verkehrsbetriebe und die Schwimmbäder angesiedelt sind. Die Gewinne der Stadtwerke fließen zum Teil an die Holding, die damit die Verluste von Verkehrsbetrieben und Bädern ausgleicht. Aber auch die Stadt Dreieich und die Mainova als Gesellschafter profitieren, wenn es den Stadtwerken gut geht.

