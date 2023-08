Stadtwerke gründen Netzdienste-Gesellschaft

Von: Frank Mahn

Der Dreieicher Stadtwerke-Geschäftsführer Steffen Arta gründet mit seinem Neu-Isenburg Kollegen Kirk Reineke eine Netzdienste-Gesellschaft. © strohfeldt

Mit dem 2014 gegründeten gemeinsamen Dienstleistungsbetrieb haben Dreieich und Neu-Isenburg gute Erfahrungen gemacht. Nun schicken sich die Stadtwerke beider Kommunen an, ihre Zusammenarbeit auf ein neues Level zu heben. Die Energieversorger bringen am 1. Januar 2024 die Stadtwerke-Netzdienste Dreieich und Neu-Isenburg GmbH an den Start. Die gemeinsame Tochter mit gut 70 Mitarbeitern wird ihren Sitz in der Eisenbahnstraße in Sprendlingen haben.

Die Gesellschaft kümmert sich um Netzbetrieb sowie Netzplanung und den Bau von Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetzen; ebenso um die Wassergewinnung, das Messwesen und technische Dienstleistungen. Dabei gehe es darum, so die Stadtwerke-Chefs Steffen Arta (Dreieich) und Kirk Reineke, die Kräfte zu bündeln und vor allem dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Chance für alle

„Bei solchen Veränderungen bleiben Verunsicherungen im Vorfeld nicht aus, das ist normal“, sagt Kirk Reineke. Aber man habe den Prozess von Anfang an transparent gestaltet und die Pläne gegenüber den Belegschaften früh kommuniziert. Beide Geschäftsführer betonen, es würden durch die Kooperation keine Stellen abgebaut. Im Gegenteil. „Es geht uns darum, eigene Kompetenzen auszubauen und zu stärken“, so Reineke. Und Arta ergänzt: „Die neue Gesellschaft ist eine große Chance für alle. Würden wir nicht kooperieren, müssten wir künftig viele unserer bisherigen Tätigkeiten schlichtweg an fremde Dienstleister vergeben.“

Die Idee für eine Kooperation ist schon länger gereift. Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Klimakrise und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit den Konsequenzen für den Energiesektor ist die Zusammenarbeit nach Ansicht beider Partner umso zwingender. „Wir stehen vor einem gewaltigen Umbau des gesamten Energiesystems in Deutschland. Vor allem für die Netztechnik wird es immer schwieriger, Personal zu finden, um die Aufgaben der Energiewende zu stemmen. Zum allgemeinen Fachkräftemangel in technischen Berufen kommt erschwerend die demografische Struktur in unserem Unternehmen hinzu. Rund die Hälfte der heutigen technischen Belegschaft wird in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen“, so Arta. Das sind etwa 20 Leute.

Jungen Leuten mehr Möglichkeiten bieten

In Neu-Isenburg ist die Quote nahezu identisch, wie Reineke bestätigt. Statt sich wie bisher die wenigen Fachkräfte gegenseitig streitig zu machen, habe eine größere Gesellschaft deutlich bessere Chancen, Personal zu finden, so der Chef der Isenburger Stadtwerke. Der Umbau soll sich auch auf den Ausbildungssektor auswirken. Zusammen könne man jungen Leuten deutlich mehr Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten, sind sich Arta und Reineke einig. Und die sind bei der heutigen Generation gefragt. Gibt’s die nicht oder nur in begrenztem Umfang, sind sie nach der Lehre auch mal schnell weg. Reineke ist auch sicher, dass der notwendige Ausbau von Netzen zusammen schneller zu bewerkstelligen ist.

Und was ändert sich für die Kunden? Bis auf eine Ausnahme nichts, sagt Arta. Die Kernverwaltung der Dreieicher Stadtwerke samt Kundenzentrum macht Platz für die Kollegen aus Neu-Isenburg und zieht nächstes Jahr in die Robert-Bosch-Straße. Dass der Sitz der neuen Gesellschaft auf die Eisenbahnstraße fiel, hat praktische wie wirtschaftliche Gründe. Die Lage ist zentraler und die Suche nach einem passenden Grundstück für einen Neubau hätte den Start des Projekts verzögert.

Bis die Tochter loslegen kann, müssen die beiden Muttergesellschaften vor allem den Betriebsübergang für die Belegschaften vorbereiten. Bei einer Veranstaltung im Herbst bekommen alle die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen.

