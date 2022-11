Start für den Dreieicher Weihnachtskalender

Von: Nicole Jost

Die Schüler der Grundschule am Hengstbach feierten den Verkaufsstart des Dreieicher Weihnachtskalenders im Grusel-Look. Die Auftaktveranstaltung fiel genau auf Halloween. © JOST

Für die Stadt gibt es seit mehr als 20 Jahren einen ganz speziellen Start in die Vorweihnachtszeit: Auch wenn es sich bei aktuell nahezu 20 Grad Außentemperatur überhaupt nicht danach anfühlt, der Dreieicher Weihnachtskalender ist im Verkauf. Die Grundschule am Hengstbach, die die diesjährigen 25 Bilder für den Kalender gestaltet hat, richtete die Eröffnungsveranstaltung am Montagabend aus. Damit verbunden war ein abwechslungsreiches musikalisches Programm mit allen vier Jahrgängen.

Dreieich - Willi Hartmann, Vorsitzender des Dreieicher Weihnachtskalenders, erklärt das Konzept, das seit 21 Jahren soziale Projekte in der Stadt unterstützt – mit einer Spendensumme von bis jetzt 960 000 Euro. „Das Engagement unseres kleinen Vereins mit rund 60 Mitgliedern lohnt sich. Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe sind unsere Motivation und wir wollen Vereine, Schulen, Kirchen und Institutionen für ihren Mut und ihren Einsatz belohnen. Wir haben noch Großes vor: Unser Ziel ist es, im Jahr 2023 die eine Million rund zu machen“, erläutert Hartmann.

Der Kalender funktioniert wie von Beginn an: 3000 Exemplare werden jedes Jahr – seit fünf Jahren mit der Unterstützung des Lions-Clubs, der die Druckkosten übernimmt – in den Verkauf gebracht. Für zehn Euro bekommen die Käufer die schöne, von den Grundschülern gestaltete Ausgabe und haben im Dezember jeden Tag bis Heiligabend die Chance, einen der täglich acht Preise zu gewinnen. Insgesamt sind es 192. Hinter den Türchen verbergen sich, wie schon in den vergangenen Jahren, Gutscheine für Dreieicher Geschäfte.

Die Projekte, die sich für eine Förderung bewerben, werden zudem von Paten – engagierten Dreieicher Bürgern oder Unternehmen – unterstützt, indem sie rund 50 Prozent der Fördersumme übernehmen. „Das ist in den vergangenen zwei Jahren schwieriger geworden, weil uns pandemiebedingt der ein oder andere abgesprungen ist. Aber es ist uns für 2022 wieder gelungen, von 22 eingereichten Projekten 19 mit einer Gesamtsumme von 42 000 Euro zu unterstützen“, freut sich Willi Hartmann.

Bürgermeister Martin Burlon betont den großen Stellenwert des Kalenders, der fester Bestandteil jeder Vorweihnachtszeit in Dreieich sei. Jedes Jahr bringe dieser aufs Neue viele Menschen zusammen, die sich ehrenamtlich in Dreieich engagieren. Steffen Arta, Geschäftsführer der Stadtwerke und Schirmherr des Kalenders in diesem Jahr, sagt, dass er diese Aufgabe gerne übernommen hat. „Die finanzielle Unterstützung der Vereine und Institutionen ist nach drei Krisenjahren wichtiger denn je“, sagt Arta und betont, dass er sich noch mehr Förderanträge wünscht.

Schulleiter und Gastgeber Ruwen Guggenberger hat an diesem Abend allen Grund zum Strahlen. Seine Schüler erzählen auf der großen Bühne, wie gerne sie den Kalender gestaltet haben und wie stolz sie sind, ihre Bilder jetzt hinter den 24 Türchen wieder zu finden. Jeder Jahrgang hat ein Lied vorbereitet und mit Julei Wang (Violine) und Mattis Rommelspacher (Piano) stellt die Grundschule am Hengstbach eindrucksvoll unter Beweis, dass sie so manches Talent unter ihren Schülern hat.

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen Verkaufsstellen des Weihnachtskalenders sind in Sprendlingen Cafe & Patisserie Goldstück, Hauptstraße 29-33, Gut gegen Nordwind, Hauptstraße 84, Hartmann Bürobedarf & Tabakwaren, Frankfurter Straße 3 - 5, Hirsch Apotheke, Hauptstraße 54, Kelterei Schäfer, Darmstädter Straße 52, Tanja Jablonski Moden, Darmstädter Straße 8, Volksbank Dreieich, Offenbacher Straße 2; in Offenthal Born Apotheke, Borngartenstraße 6, Hofladen Alfred Köppen, Bahnhofstraße 24; in Götzenhain Adler Apotheke, Langener Straße 18, Blumen Akar, Bleiswijker Straße 15, Metzgerei Gottschämmer, Rheinstraße 44, Papeterie Kolb, Dietzenbacher Straße 1, Sehring´s Landlädchen, Rheinstraße 6, Volksbank Dreieich, Rheinstraße 10; in Dreieichenhain Brunnen Apotheke, Fahrgasse 5, BuchKontor, Fahrgasse 24, Dietrich Möbel, Maienfeldstraße 15, Graf Heim + Garten, Industriestraße 10, La Fleur - floral Design, Fahrgasse 14, Möck Zweiräder, Daimlerstraße 21, Rosen Apotheke, Hanaustraße 2 - 12, Seelenanker, Fahrgasse 24 F und in Buchschlag Dreieich Apotheke, Buchschlager Allee 13

Guggenberger freut sich über die Förderung seiner Schule durch den Weihnachtskalender in Höhe von 6000 Euro und verrät, dass das Geld in die Renaturierung und die Erweiterung des Schulhofs investiert wird. Entstehen soll eine Art Parkanlage im Grünen. Er bedankt sich beim Vorstandsteam des Vereins, bevor der Schulleiter zum Umtrunk einlädt.

Sie präsentieren den Kalender 2022: Ruwen Guggenberger (von links), Martin Burlon, Steffen Arta, Willi Hartmann, Astrid Taubert, Brigitte Reinhardt und Boris Saborrosch. © -Jost