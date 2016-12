Startschuss für die Feuerwache

Von Maybachstraße aus soll Norden schneller erreicht werden

Sprendlingen - Lange lief die Suche nach Möglichkeiten, den Brandschutz im Sprendlinger Norden zu verbessern. Nun gibt der Magistrat grünes Licht für eine mobile Feuerwache am Sportgelände Maybachstraße. Gedacht ist erst einmal an einen einjährigen Probebetrieb, um Erfahrungen zu sammeln. Von Holger Klemm

+ Die mobile Feuerwache soll neben dem Umkleidegebäude auf dem Sportgelände an der Maybachstraße ihren Platz finden (rotes Kreuz). © Stadt Dreieich Seit einiger Zeit kommt es bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Sprendlingen immer wieder zu Schwierigkeiten, bei verstopften Straßen Einsatzorte im Sprendlinger Norden rechtzeitig innerhalb der gesetzlich geforderten zehn Minuten zu erreichen. Dazu liegt die Feuerwache an der Hainer Chaussee zu weit entfernt. Ein weiteres Problem ist, dass in dem Quartier wohnende Feuerwehrleute nicht rechtzeitig zur Wache gelangen, um innerhalb von zehn Minuten wirksame Hilfe leisten zu können. Seit rund einem Jahr laufen daher Überlegungen, einen mobilen Feuerwehrstandort im Sprendlinger Norden einzurichten. Ursprünglich war daran gedacht worden, eine private Halle für diesen Zweck anzumieten. Doch die intensive Suche führte zu keinem Ergebnis. Ein geeignetes Mietobjekt fand sich nach Angaben aus dem Rathaus nicht. Deshalb will die Stadt nun selbst einen Standort errichten.

Dabei fiel die Wahl auf ein Nebengelände des Sportplatzes in der Maybachstraße. Dort soll eine Zeltkonstruktion entstehen, die zum Preis von 50 000 Euro bereits bestellt worden ist. Das sei billiger als ein solches Objekt zu mieten, versichert Erster Stadtrat Martin Burlon. Die benötigten Gelder stehen im Haushalt 2017 bereit.

Der Standort sei von der Lage und von den örtlichen Gegebenheiten grundsätzlich gut geeignet für eine mobile Wache. Gedacht ist aber erst einmal an einen Probebetrieb von einem Jahr. Dabei soll herausgefunden werden, ob sich eine solche Wache bewährt und ob der damit erwünschte Effekt, die Einhaltung der Hilfsfrist, nachhaltig erzielt werden kann. Eine dauerhafte Nutzung der Fläche als Standort einer Feuerwache sei aber nicht vorgesehen. Bürgermeister Dieter Zimmer versichert, dass der Sportbetrieb dadurch nicht eingeschränkt wird. Das sei den Vereinen in Gesprächen im Vorfeld versichert worden.

Burlon zeigt sich erleichtert, dass der Magistrat seine grundsätzliche Entscheidung mit dem Kauf einer entsprechenden Leichtbauhalle verbunden und somit den Startschuss für die Verwirklichung der neuen Feuerwache gegeben hat. Feuerwehr, Magistrat und Verwaltung zögen an einem Strang, um den wichtigen Stützpunkt zügig in Betrieb nehmen zu können.

Mit den Vorarbeiten soll nach Angaben von Burlon so schnell wie möglich begonnen werden. Dabei müssen Container, in denen ein Sportverein Materialien lagert, auf das Sportplatzgelände umgesetzt werden, eine neue Elektroversorgung geschaffen sowie die Zaun- und Toranlage umgebaut werden. Auch müsse die Aufstellfläche der Halle hergerichtet und der Gehweg im Zufahrtsbereich abgesenkt werden, bevor es an den Aufbau gehen kann. In der Halle, in der auch ein Umkleidebereich Platz findet, werden zwei Fahrzeuge aus der Feuerwache an der Hainer Chaussee stationiert. Neue werden nicht angeschafft. An den Einzelheiten arbeitet gerade die Sprendlinger Wehr.

