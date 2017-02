Mit Tempo 147 auf Ortsumfahrung erwischt

Dreieich - Es ist eine Hitliste, auf die die Beteiligten alles andere als stolz sein können. Die Stadt hat für 2016 die Statistik zur Verkehrsüberwachung vorgelegt – mit einigen erschreckenden Ergebnissen. Von Holger Klemm

Demnach haben etliche Autofahrer mal wieder nicht den Fuß vom Gaspedal genommen und wurden mit Fahrverboten belegt. Spitzenreiter war ein Fahrer, der mit Tempo 147 auf der Offenthaler Ortsumfahrung in Höhe des Rückertswegs erwischt wurde, wo nur 70 zugelassen ist. Dafür musste er 600 Euro berappen und mehrere Monate seinen fahrbaren Untersatz stehen lassen. „Auf der Ortsumfahrung kommt es immer wieder zu Unfällen wegen erhöhter Geschwindigkeit. Das zeigt allein, wie wichtig Geschwindigkeitsmessungen sind“, betont Erster Stadtrat Martin Burlon. Auf der Liste finden sich insgesamt sechs Raser, die schneller als 120 km/h unterwegs waren, allesamt außerhalb der Ortschaft.

Doch auch innerorts gibt es etliche bedenkliche Ausreißer nach oben. So war ein Fahrer auf der Trift in Dreieichenhain mit 95 Sachen unterwegs, ein anderer auf der Offenbacher Straße in Höhe des Dreieich Plaza mit 92, wo jeweils nur 50 erlaubt sind. Spitzenreiter in Tempo-30-Zonen waren zwei Verkehrsteilnehmer, die in der Mainzer Straße in Offenthal auf 62 beziehungsweise in der Theodor-Heuss-Straße in Sprendlingen mit 60 km/h kamen.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 325 Geschwindigkeitsmessungen an 90 Tagen. Das waren 27 weniger als 2015. „Wir hatten aber die gleiche Zahl an Messtagen, nur weniger Stellen“, erklärt die zuständige Ressortleiterin Karin Eisenhauer. Die Stadt reagiere auch auf Beschwerden von Anwohnern und Schulen mit verstärkten Messungen in den betreffenden Bereichen.

Insgesamt wurden 333 .200 Fahrer (2015 332 804) erfasst, von denen 16. 810 verwarnt wurden. Das sind 1248 mehr als im Vorjahr. Eine Steigerung gab es auch bei den Ordnungswidrigkeiten. 1 229 Verkehrsteilnehmer (966 in 2015) waren schneller als 21 km/h über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Sie erhielten Post vom Regierungspräsidium in Kassel. In 82 Fällen musste ein Fahrverbot ausgesprochen werden. Auch da ist die Tendenz steigend, denn 2015 waren es noch 53 und 2014 37 Fälle. Höher ist auch die Zahl der Geschwindigkeitssünder, die es mit der Zahlungsmoral nicht so genau nahmen. Von den 16 .810 Verwarnungsgeldverfahren mussten mangels Zahlungseingang 718 an das RP in Kassel weitergeleitet werden. Das sind 4,3 Prozent im Vergleich zu 3,4 im Jahr 2015.

Gestiegen ist 2016 ebenfalls die Zahl der Autofahrer, die beim Überfahren der roten Ampel geblitzt wurden. Mit 332 waren es 55 Fälle mehr als im Vorjahr. In Dreieich gibt es seit 1996 sechs installierte Starenkästen, die eine abschreckende Wirkung erzielen sollen. Die Standorte wurden damals so gewählt, dass Kinder sicherer zur Schule oder in den Kindergarten kommen. 2012 erfolgte die Modernisierung der Kameras. Spitzenreiter war 2016 die Ampel in der Buchschlager Allee, wo es 99-mal blitzte, vor der Darmstädter Straße/Vogtei mit 52 und der Hainer Chaussee mit 48 Fällen. Kein einziges Mal blitzte es an der Mainzer/Borngartenstraße, was jedoch daran lag, dass die Kamera außer Betrieb war. Doch das wird sich in diesem Jahr ändern.

45 Fälle konnten wegen schlechter Fahrererkennung nicht ausgewertet werden, 40-mal lag kein Verstoß vor, da das Auto beispielsweise auf der Haltelinie zu weit vorgefahren war und die Kontaktschleife auslöste. 247 ausgewertete Fällen zogen 89 Fahrverbote nach sich. Dieses folgt automatisch, wenn die Ampel mehr als eine Sekunde Rot zeigt. Ein Fahrer fuhr an der Buchschlager Allee sogar über die Ampel, als schon Fußgänger die Straße überquerten. Neben einem Monat Fahrverbot gab es für ihn ein Bußgeld von 320 Euro.

Etwas besser sieht es dagegen bei den Verstößen in Tempo 30-Zonen aus. Lag die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen 2007 auf dem Höchststand bei 17,13 Prozent, ist diese in den Folgejahren stetig gesunken und lag seit 2011 unter zehn Prozent. Vergangenes Jahr fuhren 10,18 Prozent der erfassten Autos zu schnell. Die Tempo- und Rotlichtverstöße gefährden laut Burlon die anderen Verkehrsteilnehmer sowie Fußgänger und Radler. Er hofft auf mehr Einsicht bei den Autofahrern und kündigt auch für dieses Jahr Kontrollen an.