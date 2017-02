SPD stellt Eilantrag zur B 486

Dreieich - Zu den geplanten Arbeiten auf der B486 zwischen Offenthal und Langen (wir berichteten) hat die SPD-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag zur nächsten Stadtverordnetensitzung am Dienstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr im Rathaus eingereicht.

Damit sollen wichtige Maßnahmen zur Verkehrssicherheit gefordert werden, für die die Stadt seit Langem eintrete, die von Hessen Mobil aber nicht berücksichtigt würden. Der Magistrat soll deshalb darauf hinwirken, dass das Land im Zuge der Sanierung eine Querungshilfe auf der Höhe des Wetterturmes herstellt und eine Ampelanlage an der Einmündung der Koberstädter Straße installiert.

In der Begründung weist die SPD auf die direkte Verbindung beim Wetterturm von Dreieichenhain in den Koberstädter Forst hin, die die B 486 quert. Hinzu kämen an dieser Stelle mehrere Fernwander-und -radwege. Deshalb laufen dort viele Radfahrer und Fußgänger dort über die Straße. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens und der schlechten Sichtverhältnisse sei das aber sehr gefährlich. Deshalb fordert nach Angaben der SPD der Runde Tisch Radverkehr der Stadt eine Querungshilfe.

Die Einmündung an der Koberstädter Straße sei die einzige Kreuzung der B 486 zwischen Rödermark und Mörfelden ohne eine Ampel. Das Abbiegen aus Dreieichenhain in Richtung Offenthal oder Darmstadt sei dort im Berufsverkehr so gut wie unmöglich. Deshalb nähmen die meisten Autofahrer den Umweg über Götzenhain, da es dort eine Ampel gebe. „Des Weiteren hatte Hessen Mobil bereits 2015 angekündigt, die Fernwander- und Fernradwege vom Wetterturm an die Koberstädter Straße zu verlegen und hier zur sicheren Querung eine Lichtsignalanlage zu installieren“, schreibt SPD-Fraktionschef Holger Dechert. Die Stadt habe auf Rückfrage erfahren, dass beide Maßnahmen in der geplanten Sanierungsmaßnahme der B 486 nicht vorgesehen seien. (hok)

