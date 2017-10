Stop-and-go in der Innenstadt

Dreieich - Eine höhere Macht drückte beide Augen zu. Nachdem es fast die komplette Nacht von Montag auf Dienstag geregnet hatte, schwenkte das Wetter rechtzeitig zum Beginn des Stadtfestes um – gelegentlich blinzelte sogar die Sonne durch die Wolken. Von Frank Mahn

Das Spektakel „uff de Gass“ stand diesmal auch im Zeichen des 40-jährigen Bestehens der Stadt.

Die Festmeile fällt kompakter aus als 2016. Und so mancher gewinnt den Eindruck, es seien weniger Stände als früher. Stimmt nicht, hält Dominik Stotzem dagegen. „Wir haben 135 Anmeldungen, elf mehr als im Vorjahr“, sagt der Mitarbeiter der Neu-Isenburger Agentur 12 Löwen, die von der Stadt federführend mit der Organisation betraut ist. So mancher Betreiber habe allerdings andere Standgrößen angegeben.

Wie dem auch sei: Es sind wieder diverse Vereine mit von der Partie. SKG, Susgo, SGG, DRK, Tierschützer, der Förderverein der städtischen Behindertenhilfe und andere nutzen das Straßenfest als Forum, um die Vereinskasse aufzubessern oder um für sich und ihre Arbeit zu werben. Auch der Kleingärtnerverein Sprendlingen und die Geflügelzuchtvereine 1907 und 1929 betreiben Werbung – für den Widerstand gegen den Bau einer Internationalen Schule und einer Fußballakademie in der Lettkaut. Also dort, wo sie heimisch sind. Die Gegner haben ein Bürgerbegehren gestartet und sammeln Unterschriften. 3 200 benötigen sie für einen Bürgerentscheid. Mitglieder schwärmen mit Listen aus und sprechen die Besucher an. Sie betreibe den Garten in der dritten Generation, berichtet Birgit Däsch, während ein Ehepaar sich in ihre Liste einträgt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Unterschriften zusammenbekommen.“

Sehen und gesehen werden, bei einem Bierchen ein Schwätzchen mit Freunden und Bekannten halten, die man länger nicht getroffen hat. Das Stadtfest ist ein gesellschaftliches Ereignis der ungezwungenen Art, und das im 27. Jahr in Folge. Wie gehabt spielt die Musik auf drei Bühnen. Erstmals steht eine auf dem Egenberger-Parkplatz und nicht mehr auf der höher gelegenen Fläche am Alten Rathaus, die diesmal nicht ins Fest einbezogen ist. Wem es rund um die Bühne an der Volksbank zu laut und zu hart ist, der ist auf dem Egenberger-Parkplatz richtig. Oldies, Schlager, Pop und Folk sprechen das etwas ältere Publikum an, organisiert hat das Programm der Gewerbeverein AKTIVes Dreieich.

Capoeira, HipHop, Sportgymnastik, Ballett und weitere Tanzvorführungen – die Bühne in der Frankfurter Straße ist tagsüber für die Vereine reserviert. Und dort werden auch die Sieger des Stadtradelns ausgezeichnet. Die Gewinner reichen wir morgen nach. Nur so viel: Zu einem weiteren Rekord was die Zahl der gefahrenen Kilometer betrifft, hat es nicht ganz gereicht. Aber die Langener und die Neu-Isenburger haben die Dreieicher hinter sich gelassen.

Wenn’s an etwas nicht mangelt bei diesem Fest, dann ist es die Auswahl an Speisen und Getränken. Gefühlt 80 Prozent der Stände widmen sich dem leiblichen Wohl der Flaneure. An allen Ecken und Enden duftet es verführerisch. Wer hier nicht satt wird, dem ist nicht zu helfen.

Einen Kontrapunkt zu diesem Überfluss setzt Annika Jung im Rathaus. Zum Stadtjubiläum hat das Dienstleistungszentrum seine Türen geöffnet, es gibt Filme, Präsentationen, Führungen. Klimaschutzmanagerin Jung ist mit mehreren Projekten präsent, stellt unter anderem Foodsharing vor. Die Aktion zielt darauf ab, die Verschwendung zu stoppen und überschüssige Lebensmittel mit anderen zu teilen. Startschuss ist am Dienstag, 17. Oktober, mit einem Info- und Kochabend im Stadtteilzentrum in der Hegelstraße. Dort wird der öffentlich zugängliche Kühlschrank stehen, in den Lebensmittel sowohl gelegt als auch für den eigenen Bedarf entnommen werden können. Car-Sharing gibt’s schon seit ein paar Monaten in Dreieich, das Projekt Bike-Sharing ist gestern offiziell an den Start gegangen. Und bald kann auch Essen geteilt werden.