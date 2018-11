Zwei weitere Verletzte

Dreieich – In Dreieich ist am Montagabend ein Streit an einem Kiosk Berliner Ring eskaliert. Ein 28-Jähriger hat einen 35-Jährigen mit einer Flasche geschlagen und dabei schwer verletzt. Auch zwei weitere Kioskbesucher erlitten Schnittverletzungen.