Strompreisbremse: Dreieicher Stadtwerke-Chef warnt vor Schnellschuss

Von: Frank Mahn

So richtig nach Lachen ist ihm nicht. Dreieichs Stadtwerke-Geschäftsführer Steffen Arta befürchtet eine Schieflage in der Versorgungslandschaft – wenn die Strompreisbremse so kommt wie aktuell vorgesehen. © strohfeldt

Steffen Arta befürchtet einen Schnellschuss und warnt vor einer möglicherweise fatalen Fehlentwicklung. Dem Geschäftsführer der Dreieicher Stadtwerke geht es um die Strompreisbremse, die zum 1. Januar greifen soll. Arta hat deshalb eine Mail nach „ganz oben“ geschrieben. Zu den Empfängern gehören Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und führende Vertreter der Energiebranche.

Dreieich - Die Strompreisbremse, sagt der Stadtwerke-Chef, „brauchen wir in Dreieich vorerst nicht“. Dabei ist es nicht das Instrument an sich, das Arta ein Dorn im Auge ist. „Die Deckelung der Energiepreise für Verbraucher und Unternehmen erachte ich als dringend geboten, um Privathaushalte, kleine und mittelständige Unternehmen sowie die Industrie kurzfristig zu entlasten.“ Auch die Beschränkung auf ein Grundkontingent von 80 Prozent sieht er als sinnvollen politischen Vorstoß.

Was Arta ernste Sorgen bereitet, ist die Preisgestaltung einzelner Versorger. So heben die Stadtwerke München, ein kommunales Unternehmen also, den Strompreis ab Januar auf fast 62 Cent pro Kilowattstunde an – mehr als eine Verdoppelung. Die Entega in Darmstadt erhöht auf 55 Cent. Kommt die Strompreisbremse wie aktuell vorgesehen, zahlen die Verbraucher für 80 Prozent maximal 40 Cent. Was drüber ist, übernimmt der Staatssäckel.

Zum Vergleich der Dreieicher Stromtarif: Er beträgt seit 1. September 37,50 Cent (vorher knapp 30). Laut Arta ist zum 1. Januar keine weitere Erhöhung geplant. „Mit unserer konservativen, über mehrere Jahre angelegten, branchenüblichen Beschaffungsstrategie ist es möglich, die Grundversorgungspreise in Dreieich unter der politisch diskutierten Preisgrenze von 40 Cent pro Kilowattstunde zu halten. Und dies für die gesamte Verbrauchsmenge und nicht nur für 80 Prozent“, schreibt der Geschäftsführer. Am 24. Februar, dem Beginn des Kriegs in der Ukraine, hätten die Stadtwerke schon weit über die Hälfte der für 2023 benötigten Strommenge für ihre Grundversorgungskunden am Großhandelsmarkt beschafft und preislich fixiert. „Dies führt dazu, dass wir unsere Kalkulation der Grundversorgungspreise auf einen durchschnittlichen Beschaffungspreis der letzten drei Jahre abstützen können und dem politisch gewollten Auftrag von marktgerechten Grundversorgungstarifen trotz signifikant gestiegener Risiken nachkommen können.“

Steffen Arta ist – vorsichtig formuliert – verwundert, warum manche Unternehmen derart drastisch an der Preisschraube drehen. „Auch die Stadtwerke München als größtes Stadtwerk in Deutschland müssen den politisch gewollten und in Energiewirtschaftsgesetz und Strom-Grundversorgungsverordnung verankerten Auftrag der sicheren und zuverlässigen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in dem jeweiligen Grundversorgungsgebiet nachkommen.“ Eine Verdoppelung des Tarifs kann aus seiner Sicht nicht richtig sein. Da kann einem schon mal der Gedanke kommen, dass hier ordentlich Kasse gemacht werden soll.

Mit Blick auf die Preispolitik in der bayerischen Landeshauptstadt stellen sich für Arta etliche Fragen. „Begehen die Stadtwerke Dreieich einen betriebswirtschaftlichen Fehler, wenn wir die Grundversorgungspreise in Dreieich bei den zurzeit operativ vertretbaren 37,50 Cent belassen? Müssen wir unsere in der Vergangenheit beschafften Energiemengen kurzfristig gewinnbringend am Markt verkaufen, um zum Zeitpunkt der Belieferung in 2023 kurzfristig die Mengen am Spotmarkt zu beschaffen? Dadurch würde eine signifikante Gewinnsteigerung für die Stadtwerke Dreieich eintreten, unsere Kunden wären durch den Preisdeckel geschützt. Sollen wir die gesicherten Mengen und Preise in unserem Portfolio behalten, gleichwohl die Grundversorgungspreise erhöhen? Die Verbraucherpreise sollen schließlich politisch (mindestens für 80 Prozent der Menge) gedeckelt werden.“

Arta rechnet vor: Selbst bei einer Erhöhung um 20 Cent ab Januar wären die Stadtwerke immer noch günstiger als andere Grundversorger. Gleichzeitig könnte das Unternehmen den operativen Gewinn um zehn Millionen Euro im Jahr erhöhen – „die Finanzierung würde meines Erachtens durch den Staat erfolgen, da die Endkunden letztendlich durch die staatliche Strompreisbremse geschützt wären“. Zum Vergleich: Der operative Gewinn der Stadtwerke im Jahr 2021 betrug 5,7 Millionen Euro. Arta kann nicht glauben, dass dies gewollt ist.

Der Geschäftsführer befürchtet, dass durch die Energiepreisbremsen genau die Discounter mit ihren Geschäftsmodellen gefördert werden, die seit Herbst 2021 durch unseriöse und zum Teil rechtswidrige Kündigungen oder Preisanpassungen maßgeblich zur Verschärfung auf dem Energiemarkt beigetragen haben. Er fragt sich zudem, wie die Stadtwerke Dreieich oder die Verbraucher entlastet werden, wenn die Inanspruchnahme der staatlichen Hilfe vom Grundsatz her nicht erforderlich ist. „Sind wir dann die Verlierer der Strom- und Gaspreisbremse?“ Arta erwartet deshalb eine langfristige Absicherung des Unternehmens, wenn bei fallenden Großhandelsmarktpreisen die Tarife der Stadtwerke möglicherweise nicht mehr wettbewerbsfähig sein sollten. Das bis dato erfolgreiche Beschaffungs- und Geschäftsmodell könne mittelfristig zu einer Belastung werden.

Noch ist es nach Auffassung des Stadtwerke-Chefs nicht zu spät, um eine Schieflage in der Versorgungslandschaft zu verhindern. „Man sollte sich die Zeit nehmen und noch einmal darüber nachdenken“, appelliert er an die Politik. Das Gesetzgebungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen, Fehler könnten noch korrigiert werden. Das müsse nicht heißen, dass eine Strompreisbremse erst im Frühjahr komme, so Arta. „Sie könnte rückwirkend gültig sein.“ » Angemerkt

