Sturmtief wirbelt über Nacht Gelbe Säcke umher

Dreieich - Weite Teile Dreieichenhains gehören zum Abfuhrbezirk 3 – der Gelbe Sack wird dort laut Abfallkalender 14-tägig donnerstags abgeholt. Von Cora Werwitzke

Wie eine Leserin am Redaktionstelefon berichtet, kommt es aber immer wieder vor, dass die Müllabfuhr die Säcke erst einen Tag später abholt. „In der Regel halb so schlimm“, sagt die Dreieichenhainerin. Nur dass Sturmtief „Egon“ in der Nacht auf gestern diese Unpässlichkeit ausgenutzt und die über Nacht draußen platzierten Gelben Säcke respektive ihren Inhalt auf etlichen Straßen verteilt hat. „Es sieht aus wie nach einem Rockfestival“, kommentiert die Anruferin. Beim Dienstleistungsbetrieb Dreieich/Neu-Isenburg (DLB) sind gestern ebenfalls Beschwerden eingegangen. Allein, der DLB ist der falsche Adressat. Denn die Abfuhr des Gelben Sacks wird zentral im Auftrag der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH geregelt. Alle drei Jahre kommt es zur gesetzlich vorgeschriebenen Ausschreibung der Dienstleistung.

In Dreieich ist die Firma Remondis mit ihrer Zweigstelle in Darmstadt zuständig. „Dort habe ich direkt angerufen“, sagt DLB-Vorstand Petra Klink. Es sei nicht das erste Mal, dass es Ärger gebe. Vom Verantwortlichen der Firma erfuhr sie, dass im Moment etliche Fahrer krank seien und so der Engpass entstanden sei. Diese Antwort stimmt Klink natürlich nicht zufrieden, Druckmittel hat sie aber kaum: „Wir haben da in der Tat wenig Einfluss.“ In diesem Fall hat sie Anrufern die Nummer des Verantwortlichen gegeben, sodass sie sich direkt beschweren können. Klink ist klar, dass die Bürger zunächst die Stadt als Schuldigen ausmachen. „Die Abfuhr des Gelben Sacks ist im städtischen Abfallkalender vermerkt – es ist nachvollziehbar, dass sich die Klagen bei uns sammeln.“ Grundsätzlich begrüße der DLB auch, wenn er auf diese Weise erfährt, dass die Abfuhr irgendwo stockt. So können die Verantwortlichen zumindest beim zuständigen Unternehmen nachhaken.

