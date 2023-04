Susanne Strauß-Chiacchio verlässt Weibelfeldschule

Von: Nicole Jost

Künftig an einem anderen Schreibtisch tätig: Susanne Strauß-Chiacchio wechselt ans Staatliche Schulamt in Rüsselsheim. © Jost

Susanne Strauß-Chiacchio hat die Weibelfeldschule in Dreieich verlassen. Die Schulleiterin ist ins Staatliche Schulamt in Rüsselsheim gewechselt. Der Abschied fällt nicht leicht. „Das war am letzten Schultag schon emotional. Ich habe ein Tränchen verdrückt“, sagt die Pädagogin. „Die Weibelfeldschule ist eine tolle Schule und ich werde die Menschen dort, insbesondere mein Schulleitungsteam, vermissen.“

Dreieich - Der Wechsel in die Behörde hatte sich abgezeichnet. Seit April 2022 war die Schulleiterin für 7,5 Stunden ans Schulamt im Kreis Groß-Gerau abgeordnet, seit August dann mit halber Stelle. „Ich konnte in die Tätigkeit reinschnuppern. Es ist ein neuer Blickwinkel von der anderen Seite des Schreibtischs. Ich freue mich jetzt, die Entwicklung von mehreren Schulen begleiten zu dürfen.“

Fast sechs Jahre

Fast sechs Jahre stand Susanne Strauß-Chiacchio an der Spitze der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Eine schöne Zeit, wie sie sagt. Krisen, zuvorderst die Herausforderungen in der Pandemie, stehen viele gute Ereignisse gegenüber. Im Bereich Digitalisierung sei die Schule einen großen Schritt gegangen, die Weibelfeldschule ist jetzt Umweltschule und Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. Angebote wie Themenklassen, Musikklasse oder die Bücherei haben sich weiterentwickelt. „Ich verlasse meine Arbeitsfamilie hier in Dreieich nicht, ich ziehe nur aus“, will Strauß-Chiacchio ihre Kontakte weiter pflegen.

Susanne Meißner, Leiterin des Staatlichen Schulamts in Offenbach, hat Susanne Strauß-Chiacchio ungern ziehen lassen. „Wir waren immer sehr zufrieden, aber wir wollten ihr den Wechsel auch ermöglichen“, sagt sie. Die kommissarische Leitung der Weibelfeldschule übernimmt der stellvertretende Schulleiter Thorsten Möller. Den Vorsitz für die nach den Osterferien anstehenden Abiturprüfungen leitet Karin Rosbach vom Staatlichen Schulamt.

Stelle wird ausgeschrieben

„Die Schulleiterstelle wird jetzt ausgeschrieben, und die Neubesetzung übernimmt das hessische Kultusministerium. Ich hoffe, wir bekommen eine kompetente Kraft für diese wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe an der großen Schule in Dreieich“ so Meißner.

