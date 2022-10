Tag der Vereine in Dreieich ist ein voller Erfolg

Von: Holger Klemm

Die Taekwondo-Abteilung der SKG Sprendlingen unter Leitung von Tala Talaie bot unter anderem einen kleinen Einblick in ihr Trainingsprogramm. © strohfeldt

Angesichts der Unsicherheiten in Sachen Pandemie geht anstelle des traditionellen Stadtfestes in Dreieich am 3. Oktober wie im vergangenen Jahr ein Tag der Vereine im und um das Bürgerhaus über die Bühne. Und das ist keine schlechte Entscheidung angesichts des abwechslungsreichen Programms.

Dreieich - Die Vereine nutzen die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Und die zahlreichen Besucher haben die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. So ist der zweite Tag der Vereine mehr als ein Lückenfüller für das ausgefallene Stadtfest.

Bürgermeister Martin Burlon geht in seiner Begrüßung auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein. Es sei deshalb ein Auftrag an alle, auch in Dreieich, für friedfertiges Handeln einzutreten.

Gleich nach der Eröffnung wird auf der Bühne, die auf der Terrasse aufgebaut ist, die Ehrung ehrenamtlicher Leistungen nachgeholt, die normalerweise am Tag des Ehrenamts im Dezember stattfindet, aber 2020 und 2021 pandemiebedingt ausfallen musste. Für ihr Engagement im sportlichen Bereich werden Waltraud Kalusa vom HSV Götzenhain und der amtierende Vorstand der SKG Sprendlingen, für den kulturellen Bereich das Interton Trio und Helmut Keim gewürdigt. Später steht noch die Ehrung der Sieger des Stadtradelns an.

Während auf der Bühne mit dem TSC Bimmbär und den Zumba-Kids der SKG die ersten Vorführungen starten, geben ein paar Meter weiter Mitglieder der Taekwondo-Abteilung der SKG einen Einblick in ihr Training. „Es ist schön für die Vereine, hier zusammenzukommen und sich austauschen zu können“, betont Tala Talaie.

„Wir sind gerne dabei. Es ist super für uns, sich hier präsentieren zu können“, freut sich Adrian Schrock, zweiter Vorsitzender der STG, die nicht nur eine Kuchentheke, sondern auch die Airtrackbahn für den Nachwuchs dabei hat. Auch auf der, wie berichtet, während des Festes frei gegebenen August-Bebel-Straße sind Vereine vertreten. Während der ADFC unter anderem für das Lastenrad LaKi wirbt, treffen sich Mitglieder des Fahrzeugveteranenvereins zum gemütlichen Plausch. Dazwischen können Kinder und Jugendliche bei der SG Götzenhain Baseball und Dart ausprobieren. Dabei zeigt sich Anke Engel vom Vorstand zuversichtlich: „Wir haben angesichts unserer treuen Mitglieder Corona gut überstanden.“ Später zeigen SGG-Sportakrobaten auf der Bühne ihr Können.

Im Saal zieht vor allem der Pool-Billard-Club mit seinem mobilen Billardtisch die Blicke auf sich, der mit Unterstützung des Dreieicher Weihnachtskalenders selbst gebaut wurde. „So haben wir die Möglichkeit, Jugendliche besser anzusprechen“, meint der zweite Vorsitzende Sebastian Moissl. Etwas versteckter ist dagegen eine Attraktion am Stand des Bienenzuchtvereins. Er verkauft nicht nur Honig und Likör, sondern hat auch eine Schauwabe mit fleißigen Bienen dabei. „Die mit dem gelben Punkt ist die Königin. Mit der Wabe können wir zeigen, wie Honig entsteht“, erklärt Hermann Grennerth, der zuvor schon zum Auftakt beim STG-Blasorchester mitgewirkt hat.

„Wir haben bereits zwei neue Mitglieder gewinnen können. Das ist doch schon ein Erfolg“, freut sich Vorsitzender Roger Heil am Stand des Geschichts- und Heimatvereins Dreieichenhain. Ihm ist wichtig, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Verein Besitzer der Burganlage ist.

Gleich im Eingangsbereich haben die Stadtwerke einen Stand aufgebaut. Die Mitarbeiter müssen etliche Fragen zur Energiekrise beantworten. Dazu gibt es auch ein Bürgergespräch mit Stadtwerkechef Steffen Arta.

Mit dabei sind noch zahlreiche weitere Vereine und Institutionen, die zum Gelingen des Tages beitragen. Trotz des Erfolgs bleibt das Stadtfest zum 3. Oktober weiter auf der Agenda, wie der Bürgermeister versichert.

Der mobile Billardtisch des PBC stieß vor allem beim Nachwuchs auf großes Interesse. © -

Gleich zu Beginn wurde die Ehrung für ehrenamtliche Leistungen im sportlichen und kulturellen Bereich nachgeholt. © Erster Stadtrat Markus Heller, Helmut Keim, Stadtverordnetenvorsteherin Bettina Schmitt, Karlheinz Kastner, Hans Lenk, Helmut Sauer (alle drei Interton-Trio), Bürgermeister Martin Burlon, Bettina Schmidt, Katharina Schmitt (beide Vorstandsteam SKG) und Waltraud Kalusa (HSV).