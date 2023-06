Telekom startet mit Glasfaserausbau

Von: Frank Mahn

Teilen

Bild mit Symbolcharakter: Vertreter der Telekom, Mitarbeiter der Baufirma, Bürgermeister Martin Burlon (Dritter von links) und Torsten Gröb von der Wirtschaftsförderung (links daneben) gestern Morgen auf dem Kerbplatz. © strohfeldt

Die groß angelegte Werbeoffensive startet in den nächsten Tagen, der symbolische Spatenstich zum Glasfaserausbau durch die Telekom wurde gestern auf dem Kerbplatz in Dreieich vollzogen. Bis zum Jahr 2028 verlegt das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 55 Kilometer Glasfaser und stellt 88 Verteilerkästen auf.

Dreieich - Schnelles Internet ist ein wichtiger Standortfaktor. Deshalb sind Bürgermeister Martin Burlon und Torsten Gröb von der städtischen Wirtschaftsförderung froh, dass die Telekom sich das gesamte Stadtgebiet vorknöpft und keine Anschlussquote gefordert hat. Die Arbeiten beginnen nicht gleichzeitig in allen Stadtteilen, die ersten beiden Bauabschnitte sind in Sprendlingen. Insgesamt können sich in Dreieich mehr als 26 000 Haushalte und Unternehmen an das Netz anschließen lassen. Können wohlgemerkt. Wer keine Glasfaser möchte, kann alles so lassen, wie es ist und bei seinem bisherigen Anbieter bleiben.

Angebot schmackhaft machen

Aber die Telekom trommelt natürlich gehörig, um den Dreieichern das Angebot schmackhaft zu machen. So ist der Anschluss für alle kostenlos, die sich bis Ende des Jahres dafür entscheiden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen 800 Euro fällig werden. Das neue Netz ermögliche – in einem ersten Schritt – eine Bandbreite bis zu einem Gigabit pro Sekunde, so Marcel Netzel, Regionalmanager der Telekom.

Wer einen Anschluss haben möchte, muss einen Vertrag mit der Telekom abschließen. Dann werden in den Vorgärten auf den Grundstücken Leerrohre verlegt, in die die Glasfaserkabel eingeblasen werden. Kosten entstehen laut dem Telekommunikationsriesen erst dann, wenn der Anschluss auch genutzt wird. Dazu muss ein Tarif gebucht werden. Natürlich ist der Telekom daran gelegen, dass die Verbraucher einen ihrer Tarife wählen. Es kann auch ein Wettbewerber sein. Flächendeckend kooperiere die Telekom nur mit 1&1, aber zum Beispiel nicht mit Vodafone, sagt Netzels Kollege Max Stolle.

Infoveranstaltung

Wer sich aus erster Hand informieren möchte, kann dies am morgigen Donnerstag auf dem Sprendlinger Wochenmarkt tun. Dort ist die Telekom mit einem Stand präsent. Am Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr schließt sich im Bürgerhaus eine Infoveranstaltung an. Dann erläutert Marcel Netzel, was genau zu tun ist, wenn man einen Anschluss möchte.

Von Frank Mahn