Telekom-Werber an der Haustür: Legale, aber dubiose Masche

Dreieich - Immer wieder sind Werber im Auftrag der Telekom unterwegs. Statt eines Angebots soll ein Sprendlinger gleich einen Auftrag unterschreiben. Als ihm der Vertreter dann noch einen Strom- und Gastarif verkaufen will, wird er skeptisch. Doch die Taktik ist legal. Von Julia Radgen

Der etwa 30-jährige Mann klingelte an einem Mittwochmittag in der Ludwigstraße. „Ein Anstecker wies ihn als Telefon-Mitarbeiter aus“, erzählt der 77-Jährige, der ihm die Tür öffnete. Der Mann betonte, er wolle den Sprendlinger über schnelles Internet mittels Glasfaser informieren. „Das trifft sich gut, denn das wollte ich sowieso abschließen“, erzählt unser Leser.

Also bat er den Herrn herein und wollte sich ein Angebot machen lassen. „Dann hat er gerechnet wie ein Wahnsinniger“, erzählt der Senior. Mehr als eine halbe Stunde tippte der Vertreter Zahlen ein, rechnete Summen aus, sagte, die Familie könne so und soviel Geld sparen. „Das war für uns aber nicht nachvollziehbar“, erzählt der Sprendlinger.

Zudem wird ihm noch ein neuer Router für 320 Euro ans Herz gelegt. Statt eines Angebots landet dann ein „Auftrag“ auf dem Tisch, alles auf dem Tablet, rein digital. Eigentlich will der 77-Jährige das erst mit seiner Familie durchsprechen, dann unterzeichnete er. Schließlich bietet ihm der Vertreter noch einen neuen Strom und Gastarif bei Eon an. „Er sagte, er könne uns da über die Telekom ein günstigeres Angebot machen.“ Dafür soll er seine Bank- und Verbrauchsdaten rausgeben. „Da wurde ich skeptisch“, betont der Sprendlinger. Er lehnt ab.

„Dubiose Dinge in Drückerkolonnen-Art“

Noch am gleichen Abend kommt die Auftragsbestätigung der Firma Ranger Marketing, einem Subunternehmen der Telekom mit Sitz in Düsseldorf, die auf weitere Unterlagen von der Telekom verweist. Der Sprendlinger will den Vertrag sofort widerrufen und ruft in der Telekom-Zentrale an – auch um über die „dubiosen Dinge in Drückerkolonnen-Art“ zu berichten. Als er seinen Fall einem Hotline-Mitarbeiter schildert, habe dieser gesagt, er schäme sich für die Methoden der Werber. Die Pressestelle des Telekommunikationsunternehmens wiegelt ab. „Ja, wir nutzen für die Direktvermarktung des Glasfaserausbaus die Firma Ranger, aber das ist eine legitime Geschichte“, sagt Telekom-Pressesprecher George-Stephen McKinney. Jeder Mitarbeiter sei durch einen Lichtbildausweis in Brusthöhe, ein Schreiben mit „richtiger Unterschrift“ sowie Kleidung mit dem magentafarbenen T eindeutig identifizierbar. „Ein Schlüsselband reicht da nicht“, so McKinney. Ranger informiere auch vorab die Polizei, dass Werber unterwegs sind. Wer sich unsicher sei, könne die kostenlose Hotline 0800 8266347 anrufen, bevor er die Tür öffnet.

„Die Mitarbeiter haben die ausdrückliche Genehmigung, auch Gas und Strom anzubieten“, so McKinney. Das könnten die Werber selbst entscheiden. Letztlich sei jedem selbst überlassen, wen er hereinlasse. „Wie sauber unsere Vertriebspartner arbeiten, zeigen die geringen Stornoquoten“, betont der Sprecher.

Die größten Shitstorms Zur Fotostrecke

Bei der Verbraucherzentrale Hessen weiß man, dass die Praxis häufig anders aussieht: „Werber wenden unlautere Methoden an und nutzen aus, dass die Menschen an der Haustür überrumpelt sind“, sagt der Jurist Peter Lassek. Viele Menschen, vor allem ältere, seien zu freundlich und trauten sich nicht, Werber abzuweisen. Dann schließen sie Verträge ab, die nicht transparent für sie sind. Gerade auf elektronischen Geräten können sie nicht alles sehen und sich in Ruhe durchlesen. „Als schlauer Tipp wird immer genannt, man könne den Vertrag ja widerrufen“, so der Rechtsexperte. Aber darüber werde nicht jeder belehrt. Mit wenigen Daten ist dann – vor allem im Energiesektor – ein Anbieterwechsel in die Wege geleitet. „Dann hat man schon Ärger am Hals“, so Lassek.

Dem 77-Jährigen aus Sprendlingen ist der Widerruf gelungen. Er hat mittlerweile sein gewünschtes High-Speed-Internet, direkt über die Telekom geordert. „Ich habe jetzt gemacht, was er wollte, aber nicht mit ihm“, scherzt er über den Vertreter an der Tür. Die Vertragspapiere sind schon da. „Das ist kein Drittel dieses Stapels“, sagt er mit Blick auf die Unterlagen der dubiosen Sitzung am Esstisch.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa