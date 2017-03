Tempolimit A661: Magistrat kündigt Widerstand an

Dreieich - Die Antwort schmeckt dem Magistrat überhaupt nicht, den Dreieichenhainer Anwohnern der A 661 gefällt sie noch viel weniger: Wie berichtet, hat das hessische Verkehrsministerium dem Antrag der Stadt zur Einführung eines Tempolimits rund um die Uhr eine Absage erteilt. Von Frank Mahn

Die Begründung ist für die Stadtregierung in keiner Weise nachvollziehbar. „Wir werden das nicht auf sich beruhen lassen“, kündigt Erster Stadtrat Martin Burlon an. Der Magistrat war bereits im vergangenen Jahr mit einem solchen Vorstoß in Wiesbaden gescheitert, doch er hatte die Hoffnung nicht aufgegeben und einen weiteren Anlauf unternommen. Denn das Ministerium hatte zugesagt, den Sachverhalt erneut zu überprüfen, wenn die Daten der Verkehrszählung aus dem Jahr 2015 vorliegen. Nachdem die Zahlen seit Ende Januar öffentlich sind, hat die Behörde von Minister Tarek Al-Wazir der Stadt in der vergangenen Woche mitgeteilt, „dass auch nach erneuter Berechnung und unter Zugrundelegung der aktuellen Verkehrszahlen keine Überschreitung der geltenden Richtwerte im Bereich der Wohnbebauung in Dreieichenhain vorliegt“.

Im Rathaus ist man von dieser Aussage ziemlich überrascht, sind doch auf der A 661 inzwischen deutlich mehr Fahrzeuge unterwegs als bei der bis dato letzten Zählung. 2010 wurden täglich – also in 24 Stunden – knapp 34.000 Fahrzeuge registriert, darunter nicht ganz 2 200 Lastwagen. Deren Anzahl ist mit knapp 2 280 nahezu identisch geblieben, insgesamt aber wurden 43.800 Kfz gezählt. Also fast 10.000 mehr. Für Burlon ist es daher verwunderlich, dass diese deutliche Zunahme nicht zu einer Überschreitung der maßgeblichen Richtwerte von 70 dB(A) am Tag beziehungsweise 60 dB(A) in der Nacht führen soll.

Lesen Sie dazu auch: Lärmschutz an der A661: FDP blitzt mit Anträgen ab Auf eine ebenfalls vom Magistrat erbetene Prüfung möglicher Lärmeffekte durch die sogenannten Betonschutzwände, die im Bereich Dreieich in der Mitte zwischen den Fahrbahnen errichtet wurden, fällt die Antwort reichlich kryptisch aus. Das Ministerium verweist darauf, dass Reflexionen von Schutzplanken und Betonschutzwänden bei Berechnungen von Lärmimmissionen nach dem verbindlichen Regelwerk nicht einfließen dürfen. Selbst wenn es sie gäbe, dürften sie nicht berücksichtigt werden, zitiert Burlon aus dem Schreiben. Hessen Mobil habe die Thematik inhaltlich nicht näher betrachtet, sondern die Prüfung einfach vom Tisch gewischt, ärgert sich der Erste Stadtrat.

Den Hinweis aus Wiesbaden, die Anwohner mögen sich um passiven Schallschutz – zum Beispiel um Lärmschutzfenster – bemühen – ist aus Sicht des Magistrats der völlig falsche Ansatz. Burlon: „Primäres Ziel muss es sein, den Lärm an der Quelle durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren.“ Man werde in Abstimmung mit Professor Klaus Habermehl von der Hochschule Darmstadt und der Hainer Bürger-Initiative die aktuellen Aussagen bewerten und insbesondere das Thema der Betonschutzwände nochmals intensiv betrachten, sagt Burlon. Es sei zwar erfreulich, dass die schadhafte Fahrbahn in Richtung Norden von Mai an saniert werde, so der Erste Stadtrat. Von dem neuen Asphalt verspricht sich der Magistrat eine Lärmreduzierung von bis zu vier Dezibel. Damit allein wollen sich Stadt und BI aber nicht zufriedengeben.

