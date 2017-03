Tempolimit gegen den Lärm in Sprendlingen

In der Hauptstraße galt bislang schon Tempo 30. Ab sofort müssen die Autofahrer auch in den anderen Durchgangsstraßen in der Sprendlinger Innenstadt aufs Tempolimit achten.

Sprendlingen - Im Gespräch war Tempo 30 für die Sprendlinger Innenstadt schon länger. Doch erst jetzt werden die Schilder in den betroffenen Durchgangsstraßen aufgestellt. Die Stadt hat eine Neuregelung der Straßenverkehrsordnung abgewartet. Von Holger Klemm

Ziel ist es, den verkehrs- und lärmgeplagten Bewohnern der Innenstadt Entlastung zu bringen. Abschnittsweise stellen Mitarbeiter des DLB aktuell die entsprechenden Schilder entlang der Darmstädter Straße, der Offenbacher Straße bis zur Odenwaldstraße, der Frankfurter Straße bis zur Fichtestraße sowie der Fichtestraße bis zur Wingertstraße auf. Ergänzende Hinweisschilder machen darauf aufmerksam, dass dort Tempo 30 aus Lärmschutzgründen erlassen wurde. Bislang mussten die Autofahrer schon in der Hauptstraße ihren Fuß vom Gaspedal nehmen.

Das Regierungspräsidium in Darmstadt hatte im Hinblick auf die Umsetzung des Hessischen Lärmaktionsplans dem Vorhaben in Dreieich zugestimmt, zur Minderung des Krachs das Tempolimit auf bestimmten Abschnitten der Ortsdurchfahrt zu erlassen. „Es freut uns sehr, dass der RP unserem Antrag gefolgt ist und die durch den Verkehrslärm stark betroffenen Streckenabschnitte in den Aktionsplan aufgenommen hat“, betont Erster Stadtrat Martin Burlon. Bereits im vergangenen Jahr hat er die entsprechende Anordnung erlassen, die aber erst jetzt umgesetzt wird.

Der Erste Stadtrat begründet dies mit einer Ende 2016 in Kraft getretenen Änderung der Straßenverkehrsordnung, die es den Kommunen erleichtert, Tempo 30 vor Schulen, Kitas oder Krankenhäusern einzuführen, ohne einen besonderen Grund anführen zu müssen. Deshalb kann nun auch ein 300 Meter langer Bereich in der Fichtestraße rund um die Kindertagesstätte Erich-Kästner mit einbezogen werden. „Wir konnten die Änderung der Straßenverkehrsordnung schon absehen und haben diese richtigerweise abgewartet“, betont der Erste Stadtrat. Somit wird nun die gesamte Fichtestraße mit den entsprechenden Schildern ausgestattet. Ab der Wingertstraße ist das Tempolimit allerdings auf die Zeit von 6 bis 18 Uhr begrenzt.

Voraussetzung für die Maßnahme ist eine Richtlinie mit dem komplizierten Titel „für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm“. Eine technische Berechnung der Durchgangsstraßen in der Sprendlinger Innenstadt hatte nach Angaben von Burlon ergeben, dass dort die entsprechenden Werte ganztägig überschritten werden. „Die Auswertung der Messungen hatte ergeben, dass durch ein Tempolimit der Lärm reduziert werden kann“, führt er weiter aus. Die Vorfahrtsregelung bleibe unverändert, da es sich um eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus Gründen des Lärmschutzes handelt.

Damit die Autofahrer bewogen werden, sich auch an die neue Regelung zu halten, kündigt Burlon an, dass die städtische Ordnungspolizei in den Bereichen verstärkt mobile Geschwindigkeitskontrollen vornehmen wird. Der Erste Stadtrat ist sich im Klaren darüber, dass sich auch Anwohner in anderen Gebieten der Stadt Tempo 30 wünschen. Allerdings sei eine Einführung an bestimmte Bedingungen geknüpft. Einfacher wäre es seiner Meinung nach, wenn die Regelgeschwindigkeit innerorts von 50 auf 30 herabgesetzt werden würde. Doch dafür zeichne sich auf Bundesebene keine Mehrheit ab.