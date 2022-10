Tierpension in Sprendlingen sehr gefragt

Von: Nicole Jost

Die vierbeinigen Gäste der Tierpension: Isabelle Fautré-Knabe kümmert sich um Hatschi (von links), Witzig und Spike, wenn die Besitzer es gerade nicht können. © jost

Seit 15 Jahren betreibt Isabelle Fautré-Knabe ihre Tierpension in Sprendlingen. Mit der Resonanz ist die Tiersitterin sehr zufrieden. Betreut werden nicht nur Hunde.

Dreieich – Der große weiße Hatschi wedelt freundlich mit seiner Rute, Dackel Witzig lässt zwei kleine Beller los und Cocker Spaniel Spike rennt direkt auf den Besuch los und will gekrault werden. Isabelle Fautré-Knabe hat das pelzige Empfangskommando gut im Griff und pfeift die Hunde freundlich, aber bestimmt ins Haus zurück.

Spike und Witzig sind Tagesgäste der Tiersitterin und ausgebildeten Tierpsychologin, Hatschi ist ein sogenannter Gast mit Übernachtung und ist bereits seit einer Woche bei der Sprendlingerin. Am 15. November wird ihr Klein-Unternehmen Tiersitter-Dreieich 15 Jahre alt. Jeden Tag nimmt Isabelle Fautré-Knabe Vierbeiner in ihre Obhut, wenn Frauchen/Herrchen arbeiten muss, im Urlaub ist oder auch aus gesundheitlichen Gründen das Tier in Betreuung geben muss. „Anfangs habe ich gar nicht daran gedacht, Tiersitting zu einem Geschäftsmodell zu machen“, erzählt Fautré-Knabe, während sie Spike den Kopf krault. Witzig hat es sich schon in einem Körbchen im Esszimmer bequem gemacht und Hatschi schläft an der Tür. „Ich hatte die Aktion von HR 3 ‘Nehm ich dein Tier, nimmst Du mein Tier’ im Sommer im Radio gehört und mich gemeldet, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt selbst gar keinen Hund hatte.“ Es kommen so viele Anfragen, dass sich die Dreieicherin einem Franchise-Tiersitting-Anbieter anschließt. „Da war ich nur ein Jahr dabei und habe mich anschließend ganz selbstständig gemacht“, sagt sie.

Das Angebot ist sehr gefragt. In der Pandemie haben mehr Menschen denn je einen vierbeinigen Freund zu Hause. Aber wohin mit dem Hund, wenn die Homeofficezeit der Vergangenheit angehört? Die Sprendlinger Tiersitterin hat die Genehmigung vom Veterinäramt, bis zu sechs Hunde gleichzeitig zu betreuen. Das Besondere bei ihr: Die Gasthunde haben Familienanschluss, leben mit im Haushalt und gehen viermal am Tag eine halbe Stunde Gassi. Natürlich gibt es Spielregeln. Isabelle Fautré-Knabe nimmt nur stubenreine und gut sozialisierte Hunde auf. Die Betreuung kostet 22 Euro am Tag, mit Übernachtung 24. „Es gibt auch – ähnlich wie bei einem Kleinkind im Kindergarten – eine Eingewöhnungszeit. Die Hunde müssen zusammenpassen, es macht keinen Sinn, wenn der Hund sich nicht wohl fühlt oder die Gruppe so gar nicht harmoniert. Ich gehe ja auch mit allen zusammen Gassi“, erläutert die Hundesitterin.

Aus diesem Grund soll ein Hund nicht mehr als 30 Kilo wiegen, damit sie die Tiere alle unter Kontrolle halten kann. Auch Katzenbesitzer, die verreisen möchten, können sich an Tiersitter-Dreieich wenden. Isabelle Fautré-Knabe kommt nach Hause und füttert die Samtpfoten. Hamster und Kaninchen werden in der Tierpension ebenfalls aufgenommen.

