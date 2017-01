Tierrechtler prangern Angel-AG an

Dreieich - Ernährung, Theater, Akrobatik, Suchtprävention – an der Heinrich-Heine-Schule können die Kinder und Jugendlichen an Projekten verschiedenster Art teilnehmen. Eines davon ist die Angel-AG an der Gesamtschule. Von Frank Mahn

Und die ist jetzt ins Visier der Tierrechtsorganisation PETA geraten. In einer E-Mail hat PETA die Schulleitung aufgefordert, die AG durch ein tier- und kinderfreundliches Angebot zu ersetzen. Beim Angeln würden die Schüler lernen, „wie man friedliche und freundliche Tiere mit einem Köder anlockt und ihnen einen Haken durch den Mund bohrt“, schreibt Dr. Tanja Breining, Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei der Tierrechtsbewegung. Das Töten von Lebewesen dürfe kein Lernangebot sein, meint Breining. „Die Schule hat einen Lehrauftrag und sollte Kinder und Jugendliche für andere Lebewesen sensibilisieren – im Angelunterricht hingegen wird den Schülern ihr natürliches Mitgefühl abtrainiert.“ PETA hat die Schulleitung gebeten, anstelle der AG ein Angebot zu schaffen, das die „natürliche Empathie der Schüler fördert, statt zu unterdrücken“.

In der Schule hat man kein Verständnis für die Kritik. „Die Kinder nehmen das total gut an. Es geht bei dem Projekt darum, dass die Kinder die Natur erleben und auch mal zur Ruhe kommen“, sagt Direktorin Sigrid Harnischfeger. Sie denkt gar nicht daran, die AG zu streichen. Die wird von Marco Burlon, Lehrer für Mathematik, Politik und Wirtschaft, und dem früheren Lehrer René Laane geleitet. „Hier geht es doch nicht um wahlloses Umbringen. Wir wollen den Schülern ein Gefühl für die Natur und ein Bewusstsein für die Umwelt vermitteln“, stellt Burlon klar. Die Schüler lernten in dem Projekt auch, woher Tiere kommen, „die abends bei uns auf dem Teller liegen“. Beim Angeln könnten sich die Kinder zudem dem Alltagsstress entziehen, so Burlon, der beim ASV Sprendlingen Jugendwart ist. Die Vorwürfe von PETA schießen nach seiner Meinung völlig am Ziel vorbei.

Die AG wurde 2013 ins Leben gerufen, damals als Pilotprojekt. Sie wurde auf Anhieb ein Erfolg, bis zu 17 Schüler im Alter von zehn bis 15 Jahren beteiligten sich. Aktuell sind es zehn. Alle zwei Wochen werfen sie am Weiher des ASV in der verlängerten Fichtestraße die Schnüre aus. Dort tummeln sich Zander, Karpfen, Barsche und Forellen. Wer es schon mal versucht hat, der weiß: Beim Angeln ist Geduld gefragt. „Oft fängt man nichts“, sagt Burlon. Häufig beißen Fische an, die das vorgeschriebene Mindestmaß nicht erfüllen und deshalb wieder ins Wasser geworfen werden. Der Projektleiter betont, dass die Gruppe Haken ohne Widerhaken verwende. Zudem gebe es unter Wissenschaftlern ziemlich konträre Auffassungen darüber, ob Fische ein Schmerzempfinden hätten, das dem menschlichen vergleichbar sei.

Natürlich kommt es vor, dass die Schüler einen Fang machen, der groß genug und für den Verzehr geeignet ist. „Dann wird der Fisch waidgerecht getötet“, sagt Marco Burlon. Das heißt, er wird betäubt und mit einem Stich ins Herz getötet. Das übernehmen allerdings nicht die Schüler, sondern die Lehrer. Im vergangenen Jahr habe man erstmals gemeinsam mit den Eltern gegrillt. „Die fanden das auch gut.“ Beim aktuellen, frostigen Wetter wird im Übrigen nicht geangelt. Dann ist die Gruppe unterwegs, um Müll einzusammeln. „Wir verstehen uns auch als Umweltschützer“, betont Burlon.