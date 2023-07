Tödlicher Unfall im Kreis Offenbach: Motorradfahrer stirbt - Stundenlange Vollsperrung

Von: Florian Dörr

Tödlicher Unfall am Sonntag im Kreis Offenbach: Ein Motorradfahrer verlor auf der B486 sein Leben. Seine Mitfahrerin wurde schwer verletzt.

Dreieich - Traurige Nachricht am Wochenende aus dem Rhein-Main-Gebiet: Am Sonntagmorgen (2. Juli) ereignete sich auf der B486 in Dreieich-Offenthal (Kreis Offenbach) ein tragischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Was war passiert? Gegen 11.30 Uhr gerieten ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Kelsterbach und seine ebenfalls 67-jährige Sozia nach Angaben der Polizei Südosthessen aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierten dort mit einem Fahrzeug einer 20-jährigen Frau aus Rödermark.

Tödlicher Unfall in Dreieich-Offenthal (Kreis Offenbach): Suzuki-Fahrer stirbt, Sozia im Krankenhaus

Für einen Motorradfahrer kam nach dem schweren Unfall in Dreieich-Offenthal jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Für den Fahrer der Suzuki kam jede Hilfe der Rettungskräfte zu spät: Der 67-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine Ehefrau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Frankfurt gebracht. Die junge Fahrerin des am Unfall beteiligten Fiat erlitt einen Schock, blieb jedoch offenbar körperlich unverletzt.

Lange Vollsperrung der B486 im Kreis Offenbach nach tödlichem Motorradunfall in Dreieich-Offenthal

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die B486-Strecke zwischen Langen und Urberach musste für etwa vier Stunden gesperrt werden, um den Unfall aufzunehmen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die genaue Ursache des Unfalls zu ermitteln.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Florian Dörr sorgfältig geprüft.

