Überfall auf Geschäft: Polizei fahndet nach Räubern 

Dreieich-Sprendlingen - Nach einem Überfall am Mittwochnachmittag auf ein Geschäft in der Robert-Bosch-Straße in Dreieich fahndet die Polizei aktuell nach zwei Räubern.

Kurz vor 16.50 Uhr betraten die etwa 1,70 und 1,85 Meter großen Männer ein Geschäft im Bereich der geraden 30er-Hausnummern, bedrohten den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderten Geld, so die Polizei. Mit der Beute in noch nicht bekannter Höhe flüchteten die Täter, die beide maskiert waren.

Sie waren dunkel gekleidet, der Größere hat eine schlanke und der Komplize eine leicht untersetzte Statur. Der Kleinere hat braune kurze Haare und er trug einen schwarzen Strickschal. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069/8098-1234 oder an jede andere Polizeidienststelle. (jo)

