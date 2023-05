Umbau des Egenberger-Parkplatzes

Zu Beginn der Woche haben die Umbauarbeiten auf dem Egenberger-Parkplatz begonnen. Wenn sie abgeschlossen sind, wird die Sprendlinger Innenstadt an Aufenthaltsqualität gewonnen haben. © -Häfner

Man könnte fast sagen, die Ereignisse in Sachen Egenberger-Parkplatz in Sprendlingen überschlagen sich. Zu Beginn der Woche haben die Umbauarbeiten im vorderen Teil begonnen und seit Dienstagabend steht fest, dass er einen Namen bekommen wird. Benannt wird er nach dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke.

Dreieich - Die Koalition aus CDU, SPD und FWG hatte dafür ja zunächst den nur wenige Meter entfernten Platz am historischen Rathaus in Sprendlingen ins Auge gefasst. Das Abrücken von der bereits im Februar getroffenen Entscheidung begründet CDU-Fraktionschef Hartmut Honka am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss. Die Sache sei „leider unglücklich“ gelaufen. „Im Nachgang zu dem Beschluss sind diverse Personen auf mich zugekommen und haben mir gesagt, dass das keine gute Idee ist.“ Wer interveniert hat, sagt Honka natürlich nicht. Der Heimatkundeverein Freunde Sprendlingens jedenfalls begrüßte jüngst in einer Pressemitteilung den Sinneswandel, weil der Platz am historischen Rathaus die Erinnerungen an das alte Sprendlingen als Dorf der Pflasterer und Maurer bewahren soll.

Änderung des Koalitionsantrags

Die Koalition hat sich die Bedenken zu Herzen genommen und sich dem vorderen Teil des Egenberger-Parkplatzes zugewandt. Im Ausschuss ist der Beschluss jetzt dahingehend geändert worden. Grüne und FDP enthalten sich – aber nur, weil sie von dem Standort nicht überzeugt sind. In der Sache gibt es keine zwei Meinungen.

Derweil sind die Arbeiten auf der 14 mal 14 Meter großen Fläche angelaufen, für deren Umgestaltung ein Konzept der Freunde Sprendlingens Grundlage ist. Nach dem Abtragen der Decke geht es erst mal an das Verlegen von Rohren und Leitungen. Melanie Großmann, Leiterin der Wirtschaftsförderung, und Citymanagerin Sylvie Angersbach hoffen, dass der Bereich bis zum ersten Schlemmer-Shoppen im Juli wieder nutzbar ist. Endgültig fertig ist der dann dreifarbig gepflasterte Platz bis dahin nicht. Noch bis einschließlich heute läuft nämlich die Online-Umfrage, bei der Bürger Einfluss auf die Möblierung nehmen können – erst nach der Auswertung kann bestellt werden.

Der Samstagsmarkt fällt während der Arbeiten nicht aus, die Baustelle sorgt aber für Einschränkungen.

