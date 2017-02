Mittwoch fallen die Platanen 

So soll der Bereich vor der Volksbank Dreieich an der Ecke Frankfurter/Offenbacher Straße nach dem Abschluss der Umbauarbeiten aussehen. An der Stelle des bereits abgerissenen Pavillons entsteht ein Café. Auch neue Bäume werden dort gepflanzt.

Dreieich - An der Volksbank in Sprendlingen hat der Umbau begonnen. Der Pavillon ist bereits verschwunden. Dort soll ein neuer Platz mit Café entstehen. Nun beginnt auch die Stadt mit ihren Arbeiten in diesem Bereich.

Doch erst einmal müssen am Mittwoch Platanen gefällt werden. Ziel der Stadt ist es, das Umfeld in der Frankfurter Straße zu sanieren und die Oberflächenentwässerung in diesen Bereich zu erneuern. Das hat nach Angaben von Bürgermeister Dieter Zimmer schon länger auf der Agenda gestanden. Vorgesehen ist neben einer Neupflasterung der Gehwege die Behebung des dortigen Entwässerungsproblems. Die Pläne wurden bereits im vergangenen Jahr dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie vorgestellt. Danach wurden entsprechende Mittel in den Nachtragshaushalt 2016 eingestellt.

Die Umsetzung der Arbeiten erfolge in enger Abstimmung mit der Volksbank Dreieich, die durch den Abriss des Pavillons und das Schaffen eines Café-Außenbereichs zu einer Aufwertung dieses zentralen Bereichs der Sprendlinger Innenstadt beitrage. „Die städtischen Arbeiten werden weitestgehend parallel zu denen der Volksbank erfolgen. Dazu starten nun die Vorbereitungen“, erklärt Erster Stadtrat Martin Burlon. In einem ersten Schritt müssen zu seinem Bedauern etliche Platanen gefällt werden.

+ Ständig kommt es zu Pfützen in den Parkbuchten entlang der Volksbank in der Frankfurter Straße. Um das zu ändern, müssen die Platanen gefällt werden. © p Um die Verkehrsbehinderungen am morgigen Mittwoch so gering wie möglich zu halten, wird die Ordnungspolizei die Maßnahme vor Ort begleiten. Gefällt werden müssen alle Platanen in der Frankfurter Straße entlang der Volksbank, da diese laut Burlon die Asphaltdecke und die Gehwege angehoben haben und die Entwässerung nicht mehr funktioniert. Das führe nicht nur zu Unannehmlichkeiten der dort parkenden Besucher der Innenstadt. Burlon: „Der Beifahrer eines Autos, das dort hält, muss meist in einer Pfütze aussteigen.“ Es führe in der Winterzeit durch die dann gefrorenen Flächen zu einer nicht unerheblichen Gefährdung. Um die Platanen zu erhalten, hätte man zur Wiederherstellung des Wasserabflusses Wurzeln der Platanen kappen müssen, was wiederum die Standsicherheit der Bäume massiv gefährdet hätte und somit keine Alternative darstellte. „Wir haben diesen Bereich schon seit Jahren im Blick und stets die Luft angehalten, dass nichts passiert. Eigentlich hätten die Bereiche und somit auch die Parkplätze im Winter gesperrt werden müssen, doch das wäre in Anbetracht der Notwendigkeit der Stellplätze nicht vermittelbar gewesen“, erklärt der Erste Stadtrat. Durch die bereitgestellten städtischen Mittel und das Engagement der Volksbank bestehe nun die Möglichkeit, an der Stelle zu einer nachhaltigen Verbesserung der Situation aus einem Guss zu kommen. Auch die Platanen auf dem Platz vor der Volksbank müssten aus den gleichen Gründen entfernt werden.

Dazu kündigt die Stadt entlang der Frankfurter Straße als auch am Platz Nachpflanzungen von standortverträglicheren Bäumen an. Im Zusammenhang mit dem neuen Grünkonzept werden zudem die beiden Linden an der Spitze der Kreuzung Frankfurter Straße/Offenbacher Straße von ihrem Standort in die Grünanlage an der Offenbacher Straße versetzt. „Es freut uns, dass wir gemeinsam mit der Stadt eine Aufwertung dieses zentralen Platzes in Sprendlingen erreichen“, erläutert Jens Prößer für den Vorstand der Volksbank. In diesem Jahr begeht das Kreditinstitut sein 125-jähriges Bestehen. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, gerade auch in der Innenstadt Orte der Begegnung zu erhalten und neue zu schaffen“, betont Burlon. Deshalb freue sich die Stadt, dass die Volksbank die konkrete Maßnahme aktiv unterstützt.

Auf der östlichen Seite der Frankfurter Straße (Volksbank) und dem Platz vor dem Gebäude werden voraussichtlich nach Ostern 675 Quadratmeter Pflaster erneuert und im Laufe des Jahres fünf Linden der Sorte „Rancho“ entlang der Straße sowie auf dem Vorplatz sechs neue Scharlachapfelbäume gepflanzt. Für diese und weitere Maßnahmen im Bereich der Sprendlinger Innenstadt stehen insgesamt 185.000 Euro zur Verfügung. (jrd)