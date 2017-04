Umbauprogramm bei der Volksbank vor dem Abschluss

Der Platz vor der Volksbank in Sprendlingen nimmt Gestalt an. Ab Mitte Mai können sich die Dreieicher dort Kaffee und Kuchen schmecken lassen, 30 Sitzplätze sind geplant. Auch die Baustelle der Stadt soll bis dahin verschwunden sein.

Dreieich - Wo Kunden früher Geld abgehoben oder Auszüge ausgedruckt haben, werden demnächst Kaffee und Kuchen serviert. Von Frank Mahn

Die Volksbank Dreieich hat den Glaspavillon abgerissen und schafft vor ihrer Hauptstelle in Sprendlingen einen Platz, der Lust auf ein Päuschen unter freiem Himmel machen und die Innenstadt aufwerten soll. Gleichzeitig schließt das genossenschaftliche Geldinstitut damit sein umfangreiches Umbau- und Sanierungsprogramm ab. Doch Veränderungen werden oft mit Skepsis beäugt. Die Voba hat nach Angaben von Vorstandsmitglied Jens Prößer gerade 150.000 Euro in den Umbau der Filiale in der Dreieichenhainer Waldstraße investiert. Dabei wanderten die Automaten von der linken Seite des Foyers auf die rechte. Weil die Beschilderung anfangs zu wünschen übrig ließ, taten sich manche mit der Orientierung schwer. Zudem kamen Spekulationen auf, weil die Bank die nicht mehr genutzten Quadratmeter vermieten will. Der Anfang vom Ende des Standorts?

Jens Prößer beruhigt. „Es gibt keine Erwägungen, Filialen zu schließen.“ Man nehme nicht viel Geld in die Hand, um dann Geschäftsstellen aufzugeben. Rund vier Millionen Euro hat die Volksbank allein in den vergangenen zwei Jahren in Modernisierung und Umrüstung ihrer Filialen und Hauptstellen gesteckt. Dabei, so Prößer, seien auch die Ergebnisse einer Kundenbefragung eingeflossen. Dabei hatte sich herausgestellt, dass manche Kunden gerade nach Geschäftsschluss ein mulmiges Gefühl hatten, wenn der SB-Bereich von außen einsehbar war. Sie fühlten sich wie in einem Schaufenster. „Wir haben deshalb beschlossen, die Automaten wieder in die Filialen zu holen“, berichtet Prößer. Damit trage man zum einen dem Sicherheitsbedürfnis verstärkt Rechnung, zum anderen sei damit der Service gerade für die ältere Generation verbessert worden, schildert Prößer. Jetzt könnten Mitarbeiter und Kunden wieder Blickkontakt aufnehmen. Hat jemand beispielsweise Probleme mit einer Überweisung, kann der Banker umgehend helfen.

Die Volksbank will ihren Kunden – es sind 60.000 – nach den Worten von Jens Prößer ihr komplettes Dienstleistungsspektrum vor Ort in ihren zwölf Filialen und Hauptstellen anbieten. So wurden die Beratungszeiten seit 2014 erheblich ausgeweitet. Baufinanzierung, Altersvorsorge, Geldanlage – die Nachfrage ist enorm. „Das hat uns in diesem Ausmaß selbst überrascht“, gesteht Prößer.

Obwohl immer mehr Leute ihre Bankgeschäfte im Internet erledigten, gehen bei der Volksbank laut Prößer etwa 50 Prozent den „klassischen Weg“. 18.000 Kunden zählt das Institut monatlich in seinen Geschäftsstellen. Zum Vergleich: Beim Online-Banking werden 1,6 Millionen Zugriffe monatlich registriert. „Wir wollen niemanden zu online zwingen, sondern beide Typen von Kunden gleich gut bedienen, je nach ihren Bedürfnissen“, sagt Prößer. Das Vorstandsmitglied führt ein weiteres Beispiel dafür an, wie die Voba auf die Wünsche ihrer Kunden eingehe. „Wir haben in den Hauptstellen wieder Kassen eingeführt.“ Den Online-Nutzern wiederum biete man alle technischen Möglichkeiten, seit Kurzem auch „Scan2Bank“. Verkürzt gesagt ist das ein Überweisungsverfahren per Foto, für das eine App benötigt wird.

Teil der Volksbank-Strategie ist auch die Kooperation mit Partnern, um Treffpunkte zu schaffen. So wie es gerade in Sprendlingen passiert. Dort hat in der Bank ein Café eröffnet, dessen Betreiberin sich ab Mitte Mai auch um die Bewirtschaftung des Platzes kümmern wird. Das Ziel ist klar: mehr Leben durch eine Erhöhung der Frequenz. „Wir wollen auch gemeinsame Veranstaltungen machen, zum Beispiel kleine Konzerte.“ Deshalb auch der Name: Café Live. Im Falle von Sprendlingen bringe der Platz zudem einen Mehrwert für die Stadt. In Egelsbach sei das Bürgerbüro der Gemeinde Nachbar – mit dem gewünschten Effekt für beide Seiten. Auch für den jetzt frei gewordenen Bereich der Filiale in der Dreieichenhainer Waldstraße suche man einen Partner, so Prößer. „Das könne ein Bäcker sein, aber auch jemand anders.“