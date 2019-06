Unfall mit zwei Verletzten - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bild vom Unfallort in Dreieichenhain.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der Waldstraße/Ecke Am Breitengrad in Dreieichenhain sind beide Fahrer verletzt worden.

Dreieich - Der 22-jährige Kradfahrer aus Langen wurde am Dienstag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, auch die 55-jährige Autofahrerin aus Egelsbach kam ins Krankenhaus. Wie die Kollision gegen gegen 15 Uhr zustande kam, ist bislang unklar. Gutachter untersuchen die Unfallspuren.

red

