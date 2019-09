Stadtwerke: Unterhaltsame Leistungsschau

Klettern und Balancieren in rund 2,50 Meter Höhe, Segway fahren und an einem Sandstrand in einer Art Beduinenzelt kühle Getränke schlürfen.

Dreieich – Das Team der Stadtwerke hat sich alle Mühe gegeben, dass sich die Gäste am Tag der offenen Tür auf dem Unternehmensgelände in der Eisenbahnstraße wohlfühlen.

Rund 40 Mitarbeiter stehen an den Ständen, um das große Dienstleistungsangebot des örtlichen Energieversorgers zu erläutern. Da geht es um die modernen Rohranlagen für die Entsorgung des Wassers und Ablesegeräte für den häuslichen Strom- und Wasserverbrauch sowie um die Möglichkeiten der Finanzierung für eine eigene Solaranlage auf dem Dach des Einfamilienhauses. Acht Stunden abwechslungsreiches Programm, mit Auftritten der Dreieicher Vereine, Musik und der Möglichkeit, die sonst für die Öffentlichkeit gesperrten Stadtwerke-Standorte, das Wasserwerk oder den Solarpark in Buchschlag, zu besichtigen.

Ein Mega-Angebot für die ganze Familie, das am Samstag aber nicht so richtig gut ankommt. Der schön dekorierte Platz im Innenhof füllt sich einfach nicht mit Besuchern. Die Busfahrt zum Solarpark um 15 Uhr bleibt mit neun Interessierten reichlich leer. Natürlich ist es bei 33 Grad verlockend, sich ins Schwimmbad zu verziehen oder Zuhause Schatten zu suchen, aber das Zeltdorf und die zahlreichen Sonnenschirme bieten durchaus auch Schutz und mit frischem, kühlen, dazu kostenlosen Wasser sind die Stadtwerke großzügig. Steffen Arta ist enttäuscht: „Fünf Grad weniger wären gut gewesen. Das ist so schade.“ Nach der Premiere vor zwei Jahren und der Ausweitung des Programms hat der Stadtwerke-Chef gehofft, dass auch die Einblicke in die Technik Besucher locken. „Vielleicht ist auch der Beginn am Samstagmorgen nicht so günstig, wir müssen das Konzept überdenken.“

Für die Besucher, die gekommen sind, ist der Festtag bei dem Energieversorger natürlich ein Paradies. Die Fachleute sind jederzeit ansprechbar, niemand muss zum Segway fahren oder klettern anstehen.

Volker Kreuzer lässt an seinem Stand die Kabel mit der Hochspannung ordentlich knallen. Wenn in der heimischen Küche plötzlich nichts mehr geht und auch der Blick in den Sicherungskasten keinen Erfolg bringt, rückt sein Team an. Mit dem Kabelmesswagen erzeugen sie mit der Hochspannung bis zu 32 000 Volt einen lauten Knall. Mit der Hilfe des hochsensiblen Bodenmikrofons lässt sich der Kabelschaden auf diese Weise rasch orten. „Rund einmal in der Woche rufen Kunden an, die einen solchen Stromausfall haben. Manchmal ist der Hausanschluss beschädigt, aber es kann auch ein Fehler im Streckenkabel sein, dann kommen gleichzeitig mehrere Anrufe“, berichtet Kreuzer. Meist lasse sich der Schaden schnell beheben. Entweder habe sich ein Stein in das Kabel gedrückt und die Ummantelung beschädigt, manchmal sei es ein Bagger oder Spaten, der einen Stromausfall auslöse.

Ganz viel Strom, nämlich der Jahresbedarf für rund 2000 Vier-Personen-Haushalte, wird durch die Solaranlage auf der ehemaligen Mülldeponie in Buchschlag erzeugt, wie Vertriebsleiter Jörg Engel bei dem Ausflug auf dem Berg erklärt. Die rund 40 000 Solarmodule auf dem hügeligen Gelände sind ein spannender Anblick, der Ausblick bei bester Sicht nach Frankfurt mindestens ebenso. Hoffentlich lassen sich die Stadtwerke aufgrund des schwachen Besuchs für eine Neuauflage des spannenden Tag der offenen Tür nicht entmutigen – das Programm ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. VON NICOLE JOST