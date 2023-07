Wie aus einer anderen Welt

Schwerkraft, was ist das? Sebastian Stamm fasziniert am Chinesischen Mast das Publikum bei den Burgfestspielen. © -Strohfeldt

Was für ein Feuerwerk an Varieté-Kunst vor den historischen Mauern der Hainer Burg. Zum zweiten Mal nach 2022 bringt das Team der Burgfestspiele das Varieté unter Sternen in eigener Produktion auf die Bühne. Im restlos ausverkauften Burggarten erleben die Zuschauer, unter ihnen viele Kinder, einen Abend, an dem ihnen oft der Atem stockt, der das Herz berührt – und der das Hirn rattern lässt, weil es nicht begreifen kann, was da auf der Bühne passiert.

Dreieich - Wer für das Wochenende Karten hat, kann sich auf eine furiose Show freuen. Das Programm lebt von der herausragenden Qualität der Akteure, die Veranstaltungsleiterin Maria Ochs zusammengetrommelt hat und die in dieser Konstellation sonst nirgends zu sehen sind. Mit nur zwei Tagen Proben lässt Choreografin Samira Wanitschek die Stars aus der ganzen Welt zu Coldplays „A sky full of stars“ gleich zu Beginn tanzen. Die Moderation übernimmt Archie Clapp, der die Gäste mit Zaubertricks unterhält, die keine sind, witzige Anekdoten aus der eigenen Familie erzählt und am Ende sogar – Achtung Spoiler – nackt zu Mozart ein rotes Einstecktuch auf der Bühne verschwinden lässt.

Richtige Knaller

Der Schlussnummer kommt beim Varieté eine besondere Bedeutung zu, es soll noch mal ein richtiger Knaller sein. „Die Anordnung der Künstler im Programm war wohl das schwierigste in der Vorbereitung. Denn wir haben nur Schlussnummern“, sagt Maria Ochs und übertreibt nicht. Der erste Star, Stefan Dvorak aus Österreich, kommt so früh dran, weil er gerade mal 17 Jahre alt ist und nicht auf seinen Auftritt warten soll. Wie er in gut vier Metern Höhe auf einem Podest diverse Rollen stapelt, auf einem schmalen, kippelnden Brett balancierend, ist schlicht sensationell.

Sebastian Stamm pulverisiert am Chinesischen Mast alle Gesetze der Schwerkraft. Er läuft die Stange hinauf, als sei sie ein Weg und lässt sich aus größter Höhe fallen, um sich wenige Zentimeter über dem Boden nahezu sanft wieder abzufangen. Die deutsche Meisterin der Zauberkunst, Jaana Felicitas, bringt ungläubiges Staunen in den Burggarten. Die junge Frau lässt Stühle fliegen und Eiszapfen auftauchen und verschwinden. Für sie sind die Festspiele eine Premiere, wie Leiter Benjamin Halberstadt erklärt: Nie zuvor hat sie ihr Programm unter freiem Himmel gespielt.

Am Abendhimmel schweben

Das Duo Monalaura schwebt am Abendhimmel ästhetisch an den Strapaten, Emelie und Royer aus Schweden und den USA, sonst im Cirque du Soleil zu sehen, rasen mit ihren Rollerskates auf einem kleinen Tisch im Kreis und er wirbelt sie, nur gehalten von einem Band um den Hals, in rasender Geschwindigkeit durch die Luft. Lustig und kunstvoll ist Mikail Karahan aus Brüssel, dessen großer Reifen sich scheinbar selbstständig macht. Felice und Cortes sorgen für den musikalischen Rahmen des Abends. Die Schlussnummer darf Zdenek Polach präsentieren. Der sympathische Jongleur aus Tschechien hält mühelos sieben Bälle in der Luft und hat den Jubel auf seiner Seite.

Von Nicole Jost

Kunst auf Skates: Emelie und Royer, das schwedisch-amerikanische Paar, war zuletzt mit dem Cirque du Soleil in Nordamerika unterwegs und verzaubert jetzt das Publikum im Burggarten beim Varieté unter Sternen. © -Strohfeldt

Ästhetik pur: Das Duo Monalaura präsentiert einen Luftact voller Leichtigkeit und Eleganz. © -Strohfeldt