Aus Wochen werden Monate: Stadtwerke sauer

Verlegung einer Wasserleitung in der Joinviller Straße

+ © Strohfeldt Provisorisch geflickt ist die Joinviller Straße in Sprendlingen. Wenn es die Witterung zulässt, sollen die Arbeiten für eine neue Trinkwasserleitung im neuen Jahr so schnell wie möglich abgeschlossen werden. © Strohfeldt

Sprendlingen - Für einige Verärgerung sorgt bei Anwohnern die Verzögerung bei der Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung in der Joinviller Straße im Bereich zwischen der Eisenbahn- und Liebknechstraße. Was nur einige Wochen dauern sollte, zieht sich nun über Monate hin. Von Holger Klemm

Im neuen Jahr soll es weitergehen. Die Stadtwerke sind selbst nicht zufrieden. „Warum dauert diese Baumaßnahme so lange?“ Mit dieser Frage wandte sich ein Anwohner, der namentlich nicht genannt werden möchte, an die Stadtwerke. „Obwohl morgens um 7 Uhr begonnen wird, geht es nicht voran.“ Immer neue Löcher würden gebuddelt, überall lägen Steine herum und auch die Anschlussarbeiten an den Häusern hätten sich verzögert. Anfang September hätte die Baumaßnahme begonnen. In einem Schreiben an die Anwohner seien die Stadtwerke von einer Fertigstellung in der 44. Kalenderwoche, also Anfang November, ausgegangen. Noch etwas anderes fiel dem Mann auf. Der Sprendlinger bemängelte einen nicht ausreichenden Schutz der Trinkwasserrohre. Eines habe nachts sichtbar aus einem der Löcher vor dem Haus geragt und sei lediglich mit einer simplen Folie verschlossen gewesen. Jeder hätte sie leicht abreißen und das Wasser verunreinigen können, so seine Befürchtung.

Vor seinem Urlaub habe er die Mitteilung von den Stadtwerken bekommen, dass die Arbeiten bis Mitte Dezember abgeschlossen sein sollten. Doch nach seiner Rückkehr sei das nicht der Fall gewesen, schildert der Anwohner. Dagegen habe es weiter Löcher, Dreck und Steine auf den Straßen gegeben. Die zuständigen Mitarbeiter der Stadtwerke waren wegen der Ferienzeit für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Dafür bekam der Anwohner noch vor Weihnachten ein Schreiben des Versorgungsunternehmens. Daraus geht hervor, dass die Stadtwerke mit der Dauer der Baumaßnahme selbst nicht zufrieden sind. Das sei der beauftragten Firma auch mehrmals mitgeteilt worden. Aus betrieblichen Gründen sei nicht das übliche Tiefbauunternehmen am Werk. Die Arbeiten sollen je nach Witterung im neuen Jahr so schnell wie möglich fertiggestellt werden. Die Straßenoberflächen seien vor Weihnachten provisorisch hergestellt worden.

Dem Schreiben nach wird die Qualität des Trinkwassers nicht beeinträchtigt, da nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik vor Inbetriebnahme der neuen Leitung eine Probe entnommen werde. Erst wenn diese der Trinkwasserverordnung entspreche, dürfe die Leitung in das Netz eingebunden und in Betrieb genommen werden. Dadurch werde sichergestellt, dass das Trinkwasser immer den Vorgaben entspreche. Für die Unannehmlichkeiten entschuldigte sich das Unternehmen.