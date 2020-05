Ein Verletzter bei Feuer in Autowerkstatt

Dreieich – Die Rauchsäule war weithin zu sehen, doch die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Bei einem Feuer in einer Autowerkstatt in der Darmstädter Straße wurde am Dienstagmittag ein Mann leicht verletzt.

Der Mitarbeiter wollte die Flammen löschen und erlitt kleinere Verbrennungen und eine leichte Rauchgasvergiftung. Weil mehrere Notrufe eingegangen waren, ging die Feuerwehr von einem größeren Brand aus. Zwölf Fahrzeuge mit rund 80 Einsatzkräften rückten aus. „Zum Glück mussten nur wenige Leute eingesetzt werden, sodass ein Großteil schon frühzeitig die Einsatzstelle wieder verlassen konnte“, sagt Stadtbrandinspektor Markus Tillmann. In der Werkstatt brannten mehrere Plastikeimer sowie Werkzeug und Autoersatzteile. Das sorgte für eine immense Rauchentwicklung, doch die Brandschützer hatten die Lage binnen weniger Minuten im Griff. Spezialisten der Kripo versuchen nun, die Brandursache herauszufinden. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer bei Flex- oder Schweißarbeiten ausgebrochen sein. Den Schaden beziffert die Polizei auf mindestens 25 000 Euro, da auch ein Oldtimer in Mitleidenschaft gezogen wurde. fm