Vermisst im Kreis Offenbach: Von 14-Jährigem fehlt seit Tagen jede Spur

Bei der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen wendet sich die Polizei in Offenbach nun an die Öffentlichkeit. Sie bittet um Mithilfe.

Offenbach/Dreiech - Seit Tagen ist er verschwunden: Die Polizei in Offenbach sucht nach Nuru Abdu Mohammed. Nun wenden sich die Beamten an die Öffentlichkeit und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Der Vermisste aus Dreiech-Sprendlingen ist erst 14 Jahre alt. Seit Sonntagabend (7. August) fehlt von dem Jungen jede Spur.

Bei der Polizei in Offenbach wird der Vermisste wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat braune sowie lockige Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er nach Angaben der Beamten einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke, eine graue Jeans sowie schwarze Schuhe von Nike.

Vermisst im Kreis Offenbach: 14-Jähriger aus Dreieich per Bus nach Langen?

Der 14-Jährige wurde zuletzt am Sonntagabend gegen 19 Uhr gesehen. Nachdem er die Wohnung der Mutter in der Oisterwijker Straße in Dreieich-Sprendlingen verlassen hatte, sei er noch bei einem Freund gewesen und möglicherweise im Anschluss mit einem Bus nach Langen gefahren. Seither gilt der Junge als vermisst.

Die Polizei in Offenbach sucht nach einem vermissten 14-Jährigen aus Dreieich-Sprendlingen. © Polizei

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des 14-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wann gilt ein Mensch in Deutschland als vermisst? Erwachsene ab 18 Jahren können ihren Aufenthaltsort frei und selbst bestimmen. Sofern sie verschwinden, ist das nicht zwangsläufig ein Vermisstenfall, bei dem die Behörden aktiv werden. Allerdings: Wenn es Anhaltspunkte gibt, dass der- oder diejenige nicht freiwillig verschwunden ist, dann sucht die Polizei nach der Person. Dann werden die Behörden auch nicht erst zwangsläufig 24 Stunden nach der Vermisstenmeldung aktiv.

Bei Kindern und Jugendlichen stellt sich die Lage anders dar. Alle Minderjährigen werden als vermisst betrachtet, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt den Sorgeberechtigten unbekannt ist, wie es beim Bundeskriminalamt (BKA) heißt. (fd)

