Vertraut mit der Kulturregion

Dreieich – Ein neues Gesicht für die Bürgerhäuser Dreieich und die Burgfestspiele: Ab dem 1. Oktober übernimmt Maria Ochs die Leitung der Programmgestaltung der städtischen Kulturarbeit. Sie tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Barth bei den Bürgerhäusern an. VON NICOLE JOST

28 Jahre lang war Barth verantwortlich für die Veranstaltungen der Kultureinrichtungen der Stadt sowie der Burgfestspiele Dreieichenhain. Im Herbst ist für den 65-Jährigen die Zeit gekommen, um Abschied zu nehmen.

Schon früh haben sich Barth und der Bürgerhaus-Chef Benjamin Halberstadt auf die Suche gemacht, um die frei werdende Stelle passend zu besetzen: „Der Markt an Veranstaltungsleitern ist eher knapp. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Maria Ochs jemanden gefunden haben, den wir schon kennen und vor allem auch jemanden, der unsere Kulturregion und ihre Eigenheiten sehr gut kennt“, freut sich Halberstadt. Schon seit Sommer vergangenen Jahres ist klar, dass die 55-jährige Pforzheimerin die zweite Leitungsfunktion bei den Bürgerhäusern übernehmen wird.

Und Kultur kann die sympathische Baden-Württembergerin: 20 Jahre lang war sie die Chefin des Theaters Alte Mühle in Bad Vilbel. Als stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Kultur in der Taunus-Stadt sind ihr die Organisation von Kabarett, Konzerten und Kindertheater vertraut. Unter ihrer Leitung entwickelte sich die Alte Mühle zu einer überregional beachteten Bühne. Vor etwas mehr als drei Jahren bot sich Maria Ochs die Chance, zurück in ihre Heimatstadt Pforzheim zu gehen, wo sie das Kulturhaus Osterfeld leitete – mit drei Bühnen und einem großen Seminarbereich eines der größten soziokulturellen Zentren Baden-Württembergs. „Ich hatte dort eine gute Zeit, und konnte mein berufliches Profil weiter schärfen, wir haben Veranstaltungen mit bis zu 2000 Besuchern“, berichtet Ochs.

Letztlich entschied sie sich, aus privaten Gründen zurück nach Frankfurt zu ziehen: Ihr Lebensgefährte lebt am Main. „Da war Dreieich eine Fügung und es ist eine schöne Aufgabe und Herausforderung, die ich gerne annehme“, sagt Ochs lächelnd. Die Arbeitsbereiche, die sie künftig erwarten, so die neue Programmleiterin, passten sehr gut zu den Veranstaltungen, die sie bisher organisiert habe. Lediglich in die Materie der Tournee-Theater müsse sie sich noch einarbeiten. Die Arbeit von Wolfgang Barth kennt Maria Ochs aus der gemeinsamen Organisation der Kindertheater-Festivals „Starke Stücke“. Das Programm der Bürgerhäuser und der Festspiele sei ihr gut bekannt und Teil der Kulturregion war sie selbst lange genug.

Jetzt ist es ihr Ziel, Barths erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Die Künstler und Stücke für die kommenden Monate hat der langjährige Programmchef längst eingetütet – bis Herbst 2020 steht das kulturelle Angebot der Bürgerhäuser und auch für die Festspiele 2020. „Das ist ganz schön, dass ich die Veranstaltungen jetzt erst einmal begleiten darf und genau beobachten kann, wie der Ort tickt und was sich die Menschen in Dreieich wünschen.“ Sie habe natürlich längst einen Blick in die Buchungslisten geworfen – und nichts entdeckt, was sie selbst nicht ausgewählt hätte. „Ich kann ab Herbst 2020 dann meine eigenen Akzente setzen und freue mich schon darauf“, sagt Ochs. Neben Wolfgang Barth geht im Oktober auch seine Assistentin Sylvia Brügge in Ruhestand. Ihre Stelle – Assistenz der Veranstaltungsleitung – ist noch nicht neu ausgeschrieben.