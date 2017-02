Verzögerung bei Arbeiten: Radler müssen sich gedulden

Im Frühjahr soll es endlich soweit sein, dass der lang ersehnte Radweg an der Landesstraße zwischen Götzenhain und Neu-Isenburg genutzt werden kann. Bis dahin muss aber noch einiges passieren.

Dreieich - Auf diese Strecke warten Radfahrer seit Jahren. Bislang sind sie auf der Landesstraße 3317 zwischen Götzenhain und Neu-Isenburg großen Gefahren ausgesetzt – und das vorerst auch weiterhin. Von Holger Klemm

Denn ursprünglich sollten die Arbeiten für den kombinierten Rad- und Gehweg im Dezember fertig sein. Nun ist das Frühjahr im Gespräch. Beim Spatenstich Anfang September zeigte sich Hessen Mobil zuversichtlich, die Arbeiten an der 3,4 Kilometer langen Strecke zwischen dem Offenbacher Weg/Auf der Hub in Götzenhain und dem Knotenpunkt der L 3313 zur abgestuften L 3317 bis Dezember abschließen zu können. Doch dann traten Probleme auf, die eine Fertigstellung bis zum Jahresende unmöglich machten. So schildert es Suzanne Braake, Sprecherin von Hessen Mobil. Sie macht dafür Verzögerungen bei der Verlegung der Gashochdruckleitung durch die Netzdienste Rhein-Main verantwortlich.

Zudem hätten die Witterungsbedingungen den Baufortschritt zusätzlich beeinträchtigt. „Asphaltarbeiten sind bei winterlichen Temperaturen nicht möglich“, schreibt sie. Da sich die Witterung positiv entwickelt hat, seien die Bauarbeiten zwischenzeitlich wieder aufgenommen worden. Allerdings kritisieren Autofahrer, die die Straße nutzen, dass sich bislang nur wenig getan hat.

Doch Hessen Mobil verweist auf das, was schon fertiggestellt wurde. Das umfasse den Rückbau der alten, zurückgestuften L3317 von sechs auf drei Meter, den Abbruch der Verkehrsinseln und der vorhandenen Schutzeinrichtungen im Bereich des zweiten Bauabschnitts, die Deckenerneuerung auf einem Abschnitt von 240 Meter Länge, die Herstellung des Erdplanums (technisch bearbeitete Oberfläche) und den Abriss der Bushaltestelle im ersten Bauabschnitt, das Versetzen eines Kleinbiotops sowie Entwässerungsarbeiten. Die Kampfmittelsondierung habe ebenfalls noch im vergangenen Jahr abgeschlossen werden können.

Aktuell stehen nach Angaben von Braake der Abschluss der Erdarbeiten, die Herstellung des Asphaltoberbaus auf einer Länge von etwa zwei Kilometern, der Neubau einer Bushaltebucht sowie das Anbringen der Straßenausstattung (Schutzplanken, Markierung, Beschilderung) an.

Das Projekt stellt einen wichtigen Lückenschluss im regionalen Radwegenetz dar. Die Kosten betragen eine Million Euro und werden vom Land getragen. Nachdem der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir die Gelder im Haushalt bereitstellte, konnten die Arbeiten im vergangenen September starten.

Zuvor hatten die Radler jahrelang auf die Verbindung warten müssen. Im September 2012 hatte es eine Demonstration mit etwa 500 Teilnehmern gegeben, um die Planungen voranzutreiben. Sie verwiesen auf die zu schmale Fahrbahn, den starken Gegenverkehr sowie waghalsige Überholmanöver, die es für Radfahrer äußerst gefährlich machen, den Weg zu nutzen, um in die Nachbarstadt zu gelangen. Doch es dauerte noch einmal vier Jahre, bis es endlich losging.