Viel Neues im Lehr- und Kräutergarten

Von: Nicole Jost

Teilen

Schon die Jüngsten fürs Gärtnern begeistern: Bei der Saisoneröffnung waren die Besucher eingeladen, sich Tomaten oder Spinat für die heimische Fensterbank einzupflanzen. Das Angebot war sehr begehrt. © -Jost

Endlich geht es wieder los im Sprendlinger Lehr- und Kräutergarten. Das Team war in den vergangenen drei Wochen täglich im Einsatz, und hat das gut 1000 Quadratmeter große Areal aus dem Winterschlaf geholt. Es wurden Beete bepflanzt, Unkraut gejätet und auch der Naturlehrpfad glänzt frühlingsfrisch. Bei der großen Saisoneröffnung in den Baierhansenwiesen erfreuen sich hunderte Besucher an der gepflegten Gartenanlage.

Dreieich - Neben der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie, die Infos zu Vögeln und Streuobstwiesen bietet, ist erstmals der Verein Foodsharing dabei und lockt mit leckerem Essen aus geretteten Lebensmitteln. „Das ist eine Kooperation, die sich aus unserer Zusammenarbeit mit der Volkshochschule ergeben hat“, freut sich Klaus Rehwald, Vorsitzender des Vereins Lehr- und Kräutergarten, über den Besuch der großen Gruppe, die bei einem Live-Kochen zeigt, wie gut man gerettete Lebensmittel lecker und einfach verarbeiten kann. In unzähligen Körben können sich die Besucher zudem mit viel Obst und Gemüse eindecken, das von den Ehrenamtlichen ebenfalls vor dem Müll bewahrt wurde. Die Zusammenarbeit mit der VHS beschreibt Klaus Rehwald als sehr gelungen: Seit diesem Jahr ist das umfangreiche Kursangebot für Kinder und Erwachsene bei der VHS buchbar. „Die Entlastung bei dieser organisatorischen Aufgabe für die Buchungen der Kurse ist immens“, so Rehwald dankbar.

Neues Gesicht im Team

Das ist nicht die einzige Neuerung. Es gibt auch ein neues Gesicht im Team: Diplom-Biologin Christiane Jünemann verstärkt die Ehrenamtlichen professionell. Die Planung der Beete liegt schon in ihren Händen. „Das klappt hervorragend. Wir können noch viel lernen und Frau Jünemann lässt unsere Ideen und Vorstellungen auch gelten – das macht wirklich Spaß“, sagt Erni Rehwald. Gemeinsam hat das Team ein Klimabeet angelegt, das mit Pflanzen bestückt ist, die Hitze und Trockenheit im Sommer besser vertragen können. Und auch ein Schattenbeet ist neu entstanden. Im vergangenen Jahr, erinnert sich Klaus Rehwald, standen viele Beete schon in sehr grüner Pracht da. Dieses Jahr mache sich die fehlende Sonne und der Dauerregen bemerkbar. Aber sicher explodiert die grüne Pracht auch bald im Kräutergarten.

„Mit Corona ist der Trend, Gemüse im eigenen Garten anzupflanzen, noch einmal sprunghaft angestiegen“, kann Christiane Jünemann den Andrang zum Saisonauftakt erklären, „immer mehr Menschen verstehen, dass es das Gesündeste ist, sein selbst angebautes Gemüse zu essen und dass es darüber hinaus Freude bereitet zu gärtnern.“

Selbst aktiv werden

Zum Start in die Saison will der Verein die Besucher dazu animieren, sich nicht nur umzuschauen, sondern auch selbst im Garten aktiv zu werden. Am Tisch der vereinseigenen Pflanzenbörse berät Michaela Grüntjens, wie die Hobbygärtner Tomaten anpflanzen können, damit ihre Ernte auch ertragreich ist. Sie hat auch viele unterschiedliche Kräuter-Jungpflanzen, die die Besucher sich mitnehmen dürfen. Das Einpflanzen von Samen war eigentlich als Angebot für die Kinder gedacht. Aber nicht nur die kleinen Gäste wollen gerne in kleinen Töpfen eigenen Spinat, Radieschen oder Tomaten wachsen sehen. Die Station mit Samen, Erde und Wasser für das erste Angießen ist natürlich extrem gut frequentiert. Klaus Rehwald betont, dass die Nachfrage von Gruppen und Schulen nach wie vor ungebrochen ist und sich der Verein bemüht, möglichst vielen Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen den Besuch des Kräutergartens zu ermöglichen. Das Kursprogramm ist auf der Seite der VHS Dreieich online zu finden. Darunter beispielsweise die „knallgrüne Kräuterküche“ mit gemeinsamem Kräuterspaziergang und Umsetzung der Kräuterrezepte am Samstag, 13. Mai, oder der Einblick in das Leben der Honigbienen am Samstag, 10. Juni.

Infos im Internet

finden sich auf der Homepage krautergarten-dreieich.de

Von Nicole Jost

Erni Rehwald (links) mit der Biologin Christiane Jünemann. die den Verein seit diesem Jahr professionell unterstützt. © -Jost