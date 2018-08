Vier wollen an die Rathausspitze

Dreieich - Lange Zeit hat sich in Sachen Bürgermeisterwahl nichts getan. Von Holger Klemm

Schon vor einigen Monaten haben der Erste Stadtrat Martin Burlon, die Stadtverordnetenvorsteherin Bettina Schmitt (CDU) und der Dreieichenhainer Christian Kurz, Mitgesellschafter einer Digital-Agentur, ihren Hut für den Urnengang am Sonntag, 28. Oktober, in den Ring geworfen. Doch dann wurde es ruhig. Das änderte sich gestern, als im Wahlamt der Stadt die Bewerbungen von zwei Kandidaten eingingen. Eine davon war die von Kurz, der die benötigten 90 Unterstützer-Unterschriften abgab. Bei dem anderen handelt es sich um den Dreieichenhainer Thomas Schüller.

Philipp Schlapp, Ressortleiter Bürger und Ordnung, der für die Organisation der Wahl zuständig ist, gab die vier Namen nach dem offiziellen Ablauf der Bewerbungsfrist um 18 Uhr bekannt. Der parteilose Kurz hatte bereits Anfang Februar seine Kandidatur verkündet. Nach Ansicht des 36-Jährigen muss die Verbindung zwischen Wirtschaft und Verwaltung besser werden. Nachdem Bürgermeister Dieter Zimmer (SPD) im Februar auf Anraten seiner Ärzte auf eine dritte Kandidatur verzichtete, kündigte Erster Stadtrat Martin Burlon sein Interesse an, Verwaltungs-chef zu werden. Der Parteilose ist seit 2009 Erster Stadtrat. Die Stadt habe sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Diesen Prozess möchte er gerne weiter begleiten. Im März nominierte die CDU die Stadtverordnetenvorsteherin Bettina Schmitt. Mitte April wurde sie in einer Mitgliederversammlung mit nahezu 100 Prozent bestätigt. In der Stadtverwaltung soll ihrer Auffassung nach der Kunden- und Servicegedanke stärker Einzug halten. Über Schüllers Pläne ist noch nichts bekannt; er war gestern am frühen Abend nicht zu erreichen.

Die anderen Fraktionen verzichteten auf eigene Kandidaten. Die SPD sagte bereits im März ihre Unterstützung für Burlon zu. Die Grünen möchten auf einer Mitgliederversammlung entscheiden, ob sie eine Empfehlung abgeben. Der Gemeindewahlausschuss muss am Freitag, 31. August, um 18 Uhr im Magistratssitzungssaal über die Zulässigkeit der Kandidaturen entscheiden. Der erste Wahlgang wird am Sonntag, 28. Oktober, parallel zur Landtagswahl stattfinden. Ein möglicher zweiter Wahlgang ist für den 18. November terminiert.

