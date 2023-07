Vorfreude auf weiteren „Dollbohrer“-Abend

Von: Holger Klemm

Sie sind Stammgäste der Burgfestspiele: Rick Kavanian, Musiker Martin Johnson und Henni Nachtsheim (von links) mit „Dollbohrer“. © privat

Wenn Henni Nachtsheim und Rick Kavanian bei den Burgfestspielen Dreieichenhain auftreten, kann getrost von einem weiteren Dauerbrenner gesprochen werden. Bereits seit 2013 sind sie mit ihrem „Dollbohrer“ zu Gast und immer ist der Burggarten ausverkauft. Das ist am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr nicht anders. Henni Nachtsheim fühlt sich durch den großen Zuspruch geehrt: „Das empfinde ich als wahnsinniges Kompliment.“ Er freut sich noch aus einem anderen Grund, wie er im Gespräch verrät.

„Das ist eine Ausnahmelocation mit einer unglaublichen und einmaligen Atmosphäre“, sagt der Comedian, der mit Gerd Knebel das Duo Badesalz bildet. Unabhängig von seinen eigenen Auftritten schaut er sich gerne Vorstellungen im Burggarten an, wenn es die Zeit erlaubt. Nachtsheim hat schon viele Open Airs gespielt, „aber das ist schon einer der allerbesten Orte“.

Besondere Verbindung

Eine besondere Verbindung hat er zum Bürgerhaus, wo Badesalz seit Ende der 80er Jahre seine Premieren feiert. „Sie haben uns mit Super Dong Dong ins Haus geholt und daraus ist viel mehr geworden als das übliche Verhältnis von Veranstalter und Künstlern. Wir haben die Zuneigung und die Wärme von den Halberstadts bekommen.“ Darüber habe sich eine enge Freundschaft zum früheren Chef Gustav, der dieses Jahr verstorben ist, zu Heike und Sohn Benjamin entwickelt. „Ich empfinde es als familiäre Anbindung.“ Nachtsheim nennt die Bühne im Bürgerhaus Wohnzimmer.

Zurück zum Auftritt bei den Festspielen. „Es ist das zweite Dollbohrer-Programm. Da geht es um die Helden des Alltags in allen möglichen Facetten.“ Nachtsheim hätte nach der Premiere 2013 nicht gedacht, dass „Dollbohrer“ mit seiner Mischung aus Comedy, Musik, Lesung, gemeinsamer Blödelei und hessisch-bayerischer Freundschaft sich so gut entwickelt. „Es ist mein zweiterfolgreichstes Projekt.“

„Mann der 1000 Stimmen“

Rick Kavanian, den „Mann mit den 1000 Stimmen“, lernte Nachtsheim beim Deutschen Comedy Preis in Köln kennen. Zusammen sprachen sie mit anderen, unter anderem auch Gerd Knebel, die andere Hälfte von Badesalz, das Hörbuch zu „Dollbohrer“ ein. „Da kam mir die Idee zu einem Bühnenprogramm.“ Da sich beide noch nicht so gut kannten, lud Nachtsheim seinen bayerischen Kollegen ein paar Tage zu sich ein. „Das war sehr lustig. Wir haben schon in der ersten Woche gemerkt, etwas auf der Bühne machen zu wollen. Mittlerweile ist eine tiefe, feste Freundschaft entstanden.“

Ursprünglich waren beim „Dollbohrer“ auch Gäste dabei. Doch es war auf die Dauer zu aufwendig, die Texte auf drei bis fünf Personen umzuschreiben. Zum Teil gab es fünf verschiedene Versionen. Nun bilden Nachtsheim, Kavanian und nicht zu vergessen Pianist Martin Johnson das Team. Dieser rundet das Ganze mit seinem virtuosen Spiel ab. Der Termin am Freitag ist übrigens der einzige „Dollbohrer“-Auftritt in diesem Jahr.

Jingle kommt gut abn

Nachtsheim ist aber nicht nur damit bei den Festspielen vertreten, sondern auch durch den Jingle mit Gerd Knebel, der immer zu Beginn läuft. Benjamin Halberstadt fragte die beiden vor einigen Jahren, ob sie die Verhaltensregeln fürs Publikum einsprechen könnten. Mittlerweile ist es Kult geworden – und ein überaus lustiger dazu. Mit Uschi und Rosi sind mittlerweile zwei Lieblingsfiguren aus dem Badesalz-Imperium zu hören. „Wir lieben diese beiden Figuren.“ Diese sind im Radio-Podcast während der Corona-Zeit entstanden und zu einer weiteren Erfolgsgeschichte mit sechs Staffeln geworden. „Wir produzieren das in den Spielpausen. Im Winter haben wir wieder etwas geplant.“ Und die urkomischen Freundinnen aus dem fiktiven Retzelbach im Odenwald sind so beliebt, dass es unter anderem eine Uschi- und Rosi-Seife gibt – und demnächst sogar einen Keks. Nachtsheim war in diesem Jahr noch in keiner Vorstellung, hat aber von Freunden gehört, dass der Jingle wieder gut ankommt.

Badesalz selbst ist bislang noch nicht bei den Festspielen aufgetreten und Nachtsheim kann gar nicht sagen, warum. Vielleicht passen die Programme eher in einen dunklen Zuschauerraum. „Ich freue mich jedenfalls, dass ich mit dem Dollbohrer dabei bin und wer weiß, was da noch alles kommt.“

Entscheidung noch nicht gefallen

Badesalz spielt im Herbst das aktuelle „Kaksi Dudes“-Programm weiter. Im Mai 2024 werden die letzten beiden Vorstellungen sein – natürlich im Bürgerhaus. Und wenn es das Publikum will, gibt es drei Termine. „Danach wollen wir uns erst einmal um andere Projekte kümmern.“ So gibt es die Idee, zur fiktiven Band Batschers, ein eigenes Album zu machen. „Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht – entweder mit einem neuen Programm oder anderen Projekten.“ Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Doch die Badesalz-Fans hoffen natürlich, dass es weitere Programme geben wird.

Auch wenn die Vorstellung am Freitag ausverkauft ist, lohnt sich ein Anruf an der Abendkasse (Tel. 06103 600088, ab 19 Uhr), da immer wieder Karten zurückgegeben werden.

