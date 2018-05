Vorübergehende Baum-Blockade im Mühltal

Kein Durchkommen an dieser Stelle, zumindest nicht auf dem Weg

Langen - Ein umgestürzter Baum versperrte am Freitagmorgen Fußgängern und Radlern das Weiterkommen auf einem der Hauptwege durch das Langener Mühltal.

Von Wind und Regen bearbeitet, war das Gehölz genau an der Grenze zwischen Langener und Dreieicher Stadtwald umgestürzt, sodass sich zunächst die Frage der Zuständigkeit stellte – Hessen Forst oder Kommunale Betriebe Langen? Das Übel wurzelte auf Dreieich-Gemarkung, was Hessen-Forst auf den Plan rief. „Wir haben bei der Beseitigung keine Kosten und Mühen gescheut“, fasst der zuständige Revierleiter Manfred Schröpfer augenzwinkernd das umgehend von ihm beauftragte Prozedere an, das im Laufe des Vormittags den Spazierweg wieder frei machte. (hob)