Vorverkauf für Burgfestspiele läuft gut

+ © sven sindt Nur noch genau sechs Karten gibt es für den Auftritt des A-cappella-Quartetts Maybebop am 8. Juli bei den Festspielen. © sven sindt

Bis zur Premiere der Burgfestspiele Dreieichenhain am 28. Juni ist noch ein bisschen Zeit. Doch schon jetzt gibt es einige Vorstellungen, die ausverkauft sind oder für die es nur noch wenige Karten gibt. Insgesamt zeigt sich Veranstaltungsleiterin Maria Ochs mit dem Stand des Vorverkaufs zufrieden.

Dreieich - Zum Ende des Frühbucherrabatts im Januar konnte nahezu ein identischer Zuspruch wie vor den Corona-Jahren verbucht werden. „Das hat uns schon beruhigt“, sagt sie. Das zeige, dass die Festspiele auch weiterhin gut ankommen.

Ausverkauft oder nahezu ausverkauft sind die zweite Vorstellung von „Abba 99“ (29. Juni), die Italienische Opernnacht (2. Juli), Maybebop (8. Juli), die beiden Gastspiele von Michael Mittermeier (11. und 12. Juli), Bodo Wartke (13. Juli), die beiden Aufführungen von „Momo“ (17. und 18. Juli), das Ukulele Orchestra of Great Britain (25. Juli) und beide Termine des „Elvis“-Musicals (4. und 5. August).

Ebenfalls sehr gut laufen erneut die vier Vorstellungen von Varieté unter Sternen (20. bis 23. Juli), ein Dauerbrenner der Burgfestspiele. „Da gibt es noch einige Karten“, sagt Maria Ochs. Sie rät aber auch bei ausverkauften Vorstellungen, weiter am Ball zu bleiben. „Denn immer wieder werden Karten zurückgegeben“, weiß die Veranstaltungsleiterin. Auch ein Gang zur Abendkasse empfiehlt sich. „Ich habe ganz selten jemanden wegschicken müssen“, versichert sie. Trotzdem lohnt es sich, so langsam für die gewünschten Vorstellungen Tickets zu buchen.

Bis zum 13. August bieten die Festspiele wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Theater, Oper, Kabarett, Konzerten, Varieté und Lesungen. Neben Stammgästen wie beispielsweise Stefan Gwildis (26. Juli), Henni Nachtsheim & Rick Kavanian (28. Juli) oder Max Mutzke (2. und 3. August) gibt es auch Künstlerinnen und Künstler, die erstmals dabei sind. Dazu zählen neben Yvonne Catterfeld (15. Juli), die sonst in größeren Häusern auftritt, auch die beiden „Tatort“-Kommissare Dietmar Bär, der am 7. Juli mit dem Rilke-Projekt auftritt, und Axel Prahl mit seinem Inselorchester (14. Juli). Speziell für die Festspiele präsentiert Daphne de Luxe am 27. Juli ein Spitzentreffen deutscher Kabarettistinnen. Erstmals im Programm ist auch die Bühnenadaption der TV-Serie „Die Tatortreiniger“ (9. August). Zu weiteren Höhepunkten zählen im Festspielreigen Pe Werner (9. Juli) und die Söhne Mannheims zu Pianoklängen (6. August).

Etwas mehr Zuspruch wünscht sich Ochs noch für die „Jazzrausch Bigband“ (10. August). Auf einzigartige Weise verbindet das Ensemble Jazz mit Techno. „Das spricht vor allem ein jüngeres Publikum an, das wir noch gewinnen müssen“, betont sie. Ebenfalls zulegen könnte noch der Zuspruch für das Festspiel-Finale mit „Schinderhannes“ (12. und 13. August). Ochs verspricht ein Musical mit hessischem Lokalkolorit, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Vorverkauf

Karten für die Burgfestspiele gibt es im Ticketservice des Bürgerhauses, Tel. 06103 60000 oder unter buergerhaeuser-dreieich.de

