Das Warten hat ein Ende: Endlich beginnt die 300. Haaner Kerb

Dreieichenhain - In Dreieichenhain ist alles angerichtet für eine Kerb, die Geschichte schreiben wird. Des Jubiläums wegen und weil sie mit einem Programm daherkommt, das es so noch nicht gegeben hat. Von Frank Mahn

Dazu haucht die IG Haaner Kerbborsche Traditionen, die über die Jahre eingeschlafen sind, wieder Leben ein. Und natürlich bereichert der Verein die Haaner Nationalfeiertage auch mit diversen Neuerungen.

IG-Mitglied Peter Beier spürt es auf Schritt und Tritt. „Überall knistert und kribbelt es.“ Die Vorfreude auf die Festtage vom 18. bis 23. Mai ist riesig im Stadtteil. Den Aufgalopp bestreiten am heutigen Donnerstag – also einen Tag vor dem offiziellen Beginn – Mickie Krause, das Heddemer Dreigestirn und die Frankfurter Oktoberfest Band im Zelt. Die vorgezogene Haaner Hitnacht geht auf das Konto der Schaustellerfamilie Hausmann, während die Haaner Rocknacht am Dienstag unter Regie der IG Kerbborsche läuft. Die Besetzung ist exquisit: Auf der Bühne im Zelt stehen die Bands Schlüsselkind mit Sängerin Leonie Jakobi, die Quietschboys und Pfund. Tickets gibt’s noch im Vorverkauf für zehn Euro, sie sind unter anderem bei „La Fleur“ in der Fahrgasse, in der Fischerklause, im Naturfreundehaus und im Bürgerhaus zu haben. An der Abendkasse kosten sie zwei Euro mehr.

Zurück zum Anfang: Die 30 Kerbborschen um Kerbvadder Robin Winkel lassen am morgigen Freitag ab 16 Uhr beim Aufstellen des Baums die Muskeln spielen. Am Abend ziehen die jungen Männer dann in Begleitung des Blasorchesters vom Bahnhof aus ins Festzelt. Mit dem Bieranstich und dem „Anböllern“, wie es früher einmal üblich war, wird die Kerb offiziell eröffnet.

„Wir haben ein großes Programm zusammengestellt und lassen auch einiges aus der Historie der Kerb wieder lebendig werden“, sagt Peter Beier. Den Initiatoren geht es auch um Nachhaltigkeit. „Unser Wunsch ist es, einige Traditionen wieder auf Dauer zu etablieren“, ergänzt Beiers Kollege Stephan Trautmann.

Noch spektakulärer als sonst fällt das Feuerwerk zum Jubiläum aus. „Woog in Flammen“ wird am Samstag um 22.45 Uhr gezündet, begleitet von stimmungsvoller Musik – und vielleicht mit einem weiteren Gute-Laune-Effekt für Eintracht-Fans, wenn die Frankfurter den DFB-Pokal gewonnen haben. Wie der Name sagt, wird nicht nur der Himmel in ein Sternenmeer verwandelt. Was sich auf der Wasseroberfläche abspielt, ist ein gut gehütetes Geheimnis.

Die Renovierungsarbeiten in der Burgkirche führen zu einem Novum: Erstmals in der Geschichte der Kerb wird der Gottesdienst am Sonntag (10 Uhr) im Zelt gefeiert. Daran schließt sich der Haaner Brunch mit Tanzkaffee an, mit dem die IG vor allem die ältere Generation anspricht. Gutscheine, die an die Haushalte verteilt wurden, können die Haaner gegen ein Stück Kuchen plus eine Tasse Kaffee oder Würstchen mit Kartoffelsalat einlösen.

„Tisch und Bank – die Fahrgass’ ist gedeckt“ heißt ein Konzept, mit dem die Altstadt wieder stärker ins Festgeschehen eingebunden werden soll. Das ist ein zentrales Anliegen der IG. Teile der prächtig herausgeputzten Fahrgasse sind deshalb am Sonntag und Montag für Autos tabu. Zwischen 14 und 19 Uhr können Besucher an rot-gelb geschmückten Bierzeltgarnituren Platz nehmen und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Diesen Part übernehmen ortsansässige Gastronomen, wobei sich das Angebot von dem auf dem Festplatz unterscheidet. Die Freye Gefolgschaft vom Hayn animiert zum Gickelschmiss und unterhält mit historischem Comedy-Theater. Die IG ist mit einem Stand präsent und verkauft Shirts, Gläser, Rucksäcke und Taschen mit dem Jubiläumslogo. Das Geschäft mit den Devotionalen brummt. 600 Bembel sind schon weg, 800 Gläser, die Fahne ist ausverkauft. „Wenn wir in der Töpferei in Höhr-Grenzhausen anrufen, schlagen die schon die Hände über dem Kopf zusammen“, erzählt Peter Beier und lacht. „So einen Run auf Bembel haben die noch nicht erlebt.“

Und noch eine Neuerung: Das Jahrgangstreffen der Kerbborsche am Montag, ein emotionaler Höhepunkt des Festes, beginnt früher. „Auf vielfachen Wunsch von Familien und älteren Haanern“, erklärt Stephan Trautmann. Los geht’s schon um 21.30 Uhr mit dem Fackellauf durch die Fahrgasse und um den Weiher herum.

Gespannt sind die IG-Organisatoren auch, wie sich am Samstag- und Sonntagabend die Chill-out-Zone des Vereins YouGen im Palas bewährt. Der ist sonst bei Jugendlichen zum „Vorglühen“ beliebt. Das neue Angebot soll das Fest attraktiver machen, aber auch eine bessere soziale Kontrolle ermöglichen.