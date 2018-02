„Man hat unsere Mobilität gestohlen“

Dreieichenhain - Der Wegfall der Buslinie 661 und damit der Haltestellen Alter Friedhof, Säuruh und Heckenweg sorgt weiter für heftige Kritik. Anwohner klagen, dass ein ganzer Stadtteil vom öffentlichen Nahverkehr abgeschnitten wurde. Von Holger Klemm

Lesen Sie dazu auch: Hainer fühlen sich abgehängt Fahrplanwechsel: Das ändert sich nach dem Wegfall der Linie 661 Ausschuss regt Resolution gegen Wegfall der Linie 661 an Am Dienstag wird es im Haupt- und Finanzausschuss um eine Resolution zu dem Thema gehen. „Die Leute sind nur am Schimpfen“, berichtet Christa Hees. Für sie bedeutet der Wegfall eine große Belastung. Die 72-Jährige hat einen schwerbehinderten Mann im Rollstuhl, mit dem sie vor dem Fahrplanwechsel öfter mit dem 661er direkt ins Isenburg-Zentrum zum Bummeln gefahren ist. Das sei nicht mehr möglich, da in dem von den Dreieicher Verkehrsbetrieben als Ersatz angebotenen Anruf-Sammel-Taxi (AST) keine Rollstühle mitgenommen werden können. Hinzu komme, dass es nur bis zum Weibelfeld fährt. Dadurch sei auch für sie allein der Weg beschwerlich geworden. „Ich muss bis Neu-Isenburg nun zweimal umsteigen.“ Damit seien lange Wartezeiten verbunden. Sie berichtet von einer Frau, die ins Krankenhaus nach Frankfurt muss und nun drei Stunden benötigt. „Durch unser Gebiet ist immer ein Bus gefahren“, erzählt die Seniorin. Es sei ein Unding, dass aktuell gleich mehrere Buslinien auf der alten B3 unterwegs seien, aber keine mehr durch die Säuruh fährt. Der neue Schnellbus X83, der auf direktem Weg von Offenbach nach Langen fährt, sei immer leer, hat sie beobachtet.

Doch nicht nur Senioren haben Probleme, auch Jüngere sind von der Streichung betroffen. Davon kann Yvonne Walter berichten, die zwei Jungs im Alter von elf und zwölf Jahren hat. Die 49-Jährige besitzt kein Auto und keinen Führerschein und ist auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Nun sei es sehr umständlich und mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden, nach Langen und Sprendlingen zu kommen. Das AST sei angesichts des ungünstigen Fahrplans keine Alternative. Nach Langen benötige man jetzt gut eine dreiviertel Stunde, früher seien es zehn Minuten gewesen. Das werden im Sommer auch ihre Jungs zu spüren bekommen, wenn sie in die Schwimmbäder nach Langen oder Sprendlingen wollen. „Einer hat ein Schülerticket, das braucht er nicht mehr so oft.“ Sie kann von Schülern berichten, die es schwerer haben, in die Weibelfeldschule oder in die Schulen nach Sprendlingen kommen. Es fahren zwar morgens zwei Schulbusse. Probleme gebe es aber für diejenigen, deren Unterricht später beginnt. Und auch die Trainingsstunden von SV und TV seien schwerer zu erreichen, wenn man mit dem Bus fahren will. Da seien Eltern gezwungen, Fahrgemeinschafen zu bilden. Den Leuten hinter dem Schreibtisch, die für die Streichung der Linie verantwortlichen sind, sei gar nicht bewusst, was sie angerichtet hätten. Walter möchte sich in diesem Sommer selbstständig machen und ist auf der Suche nach einem Laden. Sie hofft, dass bis dahin wieder ein Bus fährt.

Als Renate Hille in den Amselweg gezogen ist, freute sie sich über den Busanschluss. Die 77-Jährige hatte vor, ihr Auto bald abzuschaffen: „Doch jetzt werde ich so lange fahren, wie es noch geht.“ Sie hat ein schlimmes Knie und kann deshalb nicht zur nächsten Haltestelle an der Ludwig-Erk-Schule laufen. Sie habe sogar von Leuten gehört, die sich nach dem Wegfall der Busverbindung überlegen, ein Auto anzuschaffen.

Hille gehört zu den Unterzeichnern eines Schreibens von Bewohnern der Altenwohnanlage Amselweg 1 an die Kreisverkehrsgesellschaft. Viele von ihnen seien wegen der guten Anbindungen dahin gezogen. Doch nun seien sie abgehängt. „Man hat uns unsere Mobilität gestohlen“, heißt es. Man könne nicht mehr zu Ärzten, Supermärkten und Institutionen kommen. Als Beispiel weisen die Bewohner darauf hin, dass sie mit dem Bus 661 direkt Fachärzte in Langen, Sprendlingen sowie das Fachärztezentrum Neu-Isenburg erreichen konnten. Auch „kleine Freuden“ seien nicht mehr denkbar. Das AST und die langen Wartezeiten seien unzumutbar.

„Fakt ist, dieser Bus wird von vielen gebraucht und wurde nicht weniger frequentiert als der neue X83. Seit dessen Einführung gibt es vermehrt Schwierigkeiten mit Fahrzeiten und Anbindungsstellen“, kritisiert Alexander Jähner, Mitglied im Vorstand des Jugendparlaments. Der 661er, der von Offenbach nach Langen fuhr, habe Städte entlang einer Route verbunden, bei der Haltestellen auch abseits der Hauptverkehrswege lagen. Der Wegfall betreffe nicht nur Dreieichenhain. Jähner nennt als Beispiel Jugendliche aus den Nachbarstädten wie die Gravenbrucher, die die Weibelfeldschule besuchen und nun zu spät zum Unterricht kommen. Da der X83 nicht über die Hainer Chaussee fährt, müssen Schüler von der Haltestelle „Süd“ hoch laufen. Probleme gibt es auch für Langener Schüler, die keine direkte Busverbindung zur Weibelfeldschule mehr hätten. „Man kann also kaum von einer Verbesserung sprechen“, so Jähner. Das Jugendparlament fordert wie die IG Pro Bus 661 und viele Bürger die baldige Wiedereinführung der Linie.

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa